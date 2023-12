De los guiños a Chile a la omisión de la política: cómo es Maestro, la película sobre Leonard Bernstein y Felicia Montealegre

Leonard Bernstein y Felicia Montealegre se conocieron en una fiesta organizada por el pianista chileno Claudio Arrau. Era 1946, unos años después de que Montealegre hubiera llegado a Nueva York con el sueño de iniciar una carrera como actriz. En esa época, el nombre de Bernstein iba al alza, tras haber sido nombrado director asistente de la Filarmónica de Nueva York y debutar como titular en 1943 con un programa que copó los titulares de Estados Unidos.

Maestro, la película en la que Bradley Cooper ejerce como director, coguionista y protagonista –y que llega este miércoles 20 a Netflix–, comienza recreando ese primer encuentro entre el director de orquesta y compositor estadounidense y la actriz de origen costarricense que vivió parte de su infancia en Chile. En ese momento la película adopta su forma definitiva: un acercamiento a la vida íntima de un matrimonio unido por el amor y desafiado por el narcisismo, las infidelidades y los demonios de la fama.

Foto: Courtesy of Netflix © 2023.

El segundo esfuerzo en la dirección de Cooper evita transformarse en una cinta biográfica sobre Bernstein y prefiere una estructura más audaz. Comienza describiendo la vida del célebre artista nacido en Massachusetts en 1918, un joven de talento prodigioso que a comienzo de los 40 inicia una relación con el clarinetista David Oppenheim (encarnado por Matt Bomer).

El filme no tarda en introducir a Montealegre (Carey Mulligan), una joven con la que queda encantado desde el momento en que la conoce en la casa de Claudio Arrau. Nace el amor, pero también se instala una verdad que tensa al resto del largometraje: Bernstein era un hombre bisexual que le fue infiel en reiteradas ocasiones a su esposa, con la que se casó en 1951 y estuvo separado durante un tiempo en los 70. En otro plano que añade tirantez, aparece como un genio que tiene serias dificultades para equilibrar la vida familiar con su faceta profesional.

El guión de Cooper y Josh Singer evita retratar a la actriz como una víctima. Mediante la vibrante actuación de Mulligan, figura como una mujer que se comprometió con la idea a pesar de que había señales de que la relación podía descarrilarse más temprano que tarde. Conforme la película profundiza en su punto de vista, asistimos al deterioro de su salud, que acabó con su vida en 1978 debido a un cáncer.

Maestro. (L to R) Bradley Cooper as Leonard Bernstein (Director/Writer/Producer) and Carey Mulligan as Felicia Montealegre in Maestro. Cr. Jason McDonald/Netflix © 2023.

Su perspectiva es fundamental. De hecho, el momento de la cinta en el que el genio de Bernstein brilla con más fuerza es expuesto mediante su óptica. Es la comentada escena en que el personaje conduce la interpretación de la Sinfonía Nº 2 de Mahler en la Catedral de Ely, en Inglaterra. Un instante en el que Cooper desaparece completamente en el rol.

Curiosamente, la política no es considerada en la ficción, debido a que Cooper estimó que el foco del largometraje se hubiera extraviado con esa inclusión. De ese modo, no figura el evento benéfico que Bernstein y Montealegre organizaron para el partido de los Panteras Negras en 1970. El mismo episodio que inspiró al periodista Tom Wolfe a escribir un descarnado artículo en el que los rotuló como “Radical chic”. Tampoco adquieren gran relevancia las ideas antibélicas de la pareja.

El viaje de Carey Mulligan a Chile

Carey Mulligan estuvo en Chile en abril de 2022. La actriz fue vista en Santiago para preparar su rol en Maestro, un viaje que ha revivido en algunas instancias en las que ha participado durante la temporada de premios.

“Su acento era muy específico, porque nació en Costa Rica, se mudó a Chile cuando era niña y realizó la mayor parte de su educación allí. Y luego se fue a Nueva York”, contó en una conversación con Michael Fassbender para Variety.

El principal motivo de su viaje fue compartir con familiares de Montealegre y visitar los lugares en los que vivió. Así lo describe en las notas de producción de la película, compartidas por Netflix a este medio.

Maestro. Carey Mulligan as Felicia Montealegre in Maestro. Cr. Jason McDonald/Netflix © 2023.

“Fueron maravillosos. Tenía más de noventa años, habló del tiempo que pasaron juntos con la familia Bernstein en Ansedonia”, señala en alusión a un encuentro con un cuñado de la actriz.

“Conocí a muchos familiares y vi una gran cantidad de sus pinturas originales en la casa de ese lugar. Me llevaron a un recorrido completo por Santiago y fuimos a la escuela donde estudió. No podrían haber sido más dulces, llenos de historias y anécdotas. Fue muy útil. Y estaban muy emocionados de que la historia de Felicia se contara y que no se tratara solo de Lenny, sino de la vida que hicieron juntos”.