Congreso regresa sobre sus canciones olvidadas: “Fue como ensayar para un nuevo disco”

No suelen escuchar sus viejos discos, admiten Sergio “Tilo” González y Pancho Sazo, pero los músicos de Congreso debieron volver sobre sus grabaciones. Fue el desafío que les impuso el formato de los shows Lado A/Lado B, agendados para el 27 y 28 de diciembre en Matucana 100, en que el grupo alterna su repertorio más habitual, con algunas piezas olvidadas de su trayectoria.

Se trata de una idea que se fue gestando a partir del interés de los fans, que en las redes sociales suelen sugerirles algunas canciones menos evidentes. Ahí los músicos se entusiasmaron. “Esto nace con la idea de innovar un poco de lo que hemos hecho, uno cuando tiene el micrófono es como el dueño, pero esto es para los fans, que les va a encantar. Pero también tiene que ver con la educación, con los recuerdos, con el futuro, porque uno va haciendo canciones, pero tienen vida propia. La gracia es hoy reinterpretar esos temas”, dice Pancho Sazo a Culto.

Congreso. Foto: Pía Figueroa

Así, los músicos debieron trazar un plan. Canciones como Vamos andando mi amigo, Venus en bicicleta, Maestranzas de noche o El sombrero de Rubén, no han sido interpretadas desde hace años. “Por algún motivo no se han tocado mucho. Para eso hubo que pensar y pensar, le dedicamos un tiempo porque los integrantes más nuevos llevan más de 15 años o algo así, entonces algunas de esas canciones no las habían tocado nunca. Fue lindo el proceso, fue muy emotivo recordar esos temas”, explica Tilo González.

Tras revisar algunas ideas, finalmente decidieron un set de alrededor de 25 canciones para los dos shows. “Se eligieron en base al mérito de haberlas tocado poco en vivo. Fue como ensayar para un nuevo disco”, apunta Pancho Sazo. Agrega que han tratado de interpretarlas con la mayor fidelidad al registro original, pese a los varios cambios de formación del grupo. “Hay una recreación, pero tratamos de ser fieles a la partitura, como se dice -agrega Sazo-. Lo que pasa es que como no son los mismos intérpretes, uno evoca a los que estuvieron en esa grabación, pero se le da la libertad también para que toquen como lo sienten”.

La experiencia, reconocen, las ha hecho rememorar personas y episodios que han marcado al grupo. Pasa por ejemplo con El sombrero de Rubén, del álbum Aire puro (1990). “Me trae el recuerdo de cuando estuvimos con Rubén Blades, en los shows de Amnistía Internacional (octubre de 1990). Estuvimos un rato con él, detrás del escenario. Surgió un poco de eso, un encuentro de mucha hermandad entre la parte de ellos y nosotros”, cuenta Tilo González.

Congreso en el show de Amnistía Internacional Archivo Histórico / Cedoc Copesa

Un caso similar con Vamos andando mi amigo, una de las primeras canciones del grupo, incluida en su álbum debut El Congreso (1971) y que este año fue parte de la banda sonora de la serie Los mil días de Allende. “Esa es del primer disco, hace más de 50 años, imagínate -apunta Tilo González-. Ahí estaba mi hermano Pato, que ya falleció. Entonces hay un encuentro amoroso con las canciones, hay una cosa más personal”.

Eso sí, en esta ocasión, al ser solo dos shows, no estuvo en los planes invitar a exintegrantes del grupo para recrear alguna de esas piezas olvidadas. “Lo que pasa es que esta es una sala no muy grande y la idea es que todo funcione. Y recuerda que el próximo año estamos celebrando 55 años, y se pueden hacer muchas de estas cosas, con shows en lugares más grandes, con invitados, etc”.

Aunque han estado trabajando en poner a punto ese material más olvidado, Congreso no deja su habitual inquietud creativa. No descartan trabajar en un sucesor de su celebrado Luz de Flash (2022). “Siempre se está pensando eso, cuando uno termina un disco dan ganas de otro, es que es muy rico grabar, así que eso siempre está -cuenta Tilo González-. Pero bueno, hay que esperar a que llegue un poquito la inspiración, como dirían los grandes. Pero obviamente que eso está latente y todo eso. Es imposible no hacerlo”.

Congreso en sus primeros años Archivo Histórico / Cedoc Copesa

Congreso está confirmado para tocar en el festival Lollapalooza, entre el 15 y 17 de marzo, un evento en que ya participaron con éxito en el año 2015, marcado por la presencia de público juvenil, muy distinto del que sigue habitualmente a la banda. Pero a los músicos eso nos los amilana. “No hay temor de esto, porque la música llega al corazón, no al aspecto. Ahora, afortunadamente, vamos a tocar en un horario mucho más amable, tipo siete de la tarde”.

Por cierto, no eluden referirse a Now and then, la publicitada última canción de The Beatles, ídolos generacionales de los fundadores de Congreso, construida a partir de un antiguo demo de John Lennon, limpiado gracias a la tecnología, al que se le sumaron los aportes de McCartney, Harrison y Starr. “Precioso el tema, pero hay una parte que la omitieron -dice Pancho Sazo-. Pero es una maravilla poder escuchar a los Beatles de nuevo. Ahora, más que la inteligencia artificial, yo prefiero el corazón artificial. Sino, se transforma en una especie de homenaje póstumo”.

Tilo González también escuchó aquella canción. “Y ví el video -agrega-. Me parece maravilloso, mucha nostalgia para toda esa generación que obviamente nos llega de otra manera que a un joven que ve ese video. Entonces, son distintas lecturas y supongo que fue una bonita experiencia para Ringo y Paul volver a escuchar la obra de su compañero. Afortunadamente, la canción está creada por Lennon, no es creada por la Inteligencia Artificial. Eso ya es un gran mérito. Está bien que lo hagan”.

Para los shows Lado A/Lado B de Congreso, ya están agotadas las entradas para el concierto del miércoles 27 de diciembre, pero aún quedan entradas para el jueves 28, las que se pueden adquirir vía Ticketplus.