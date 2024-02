Luis Slimming apunta a la organización de Viña por fracaso de Javiera Contador: “Es importante blindar al humorista”

Luis Slimming es el comediante que se presentará esta noche del martes 27 de febrero en el Festival de Viña del Mar. Acompañado de Coronel Valverde y el equipo de sus podcast (Entre broma y broma y El sentido del humor), el comediante se prepara luego de la fallida rutina de Javiera Contador la segunda noche de la instancia.

Tras la presentación de Andrea Bocelli, la actriz ingresó al escenario en medio de las pifias del público, que pedían el retorno del italiano y que se le diera la Gaviota de Platino. La rutina no salió a flote, hasta que llegó el equipo de Casado con hijos a ‘defender’ a Contador del Monstruo.

FOTO: FRANCISCO VICENCIO /AGENCIAUNO

“Ayer la vi con mi equipo y estábamos nerviosos porque entró con un mar de pifias, producto de que la gente quería seguir premiando a Andrea. Fue muy difícil para ella dar vuelta esa situación, porque las pifias eran constantes. Yo siento que ahí claramente el nervio la hizo tratar de hablar muy rápido y cuando pasa eso no se escuchan los chistes”, dijo Slimming a Buenos días a todos, matinal de Televisión Nacional de Chile (TVN).

Sobre los abucheos del público, el comediante que debuta en el Festival de Viña comentó lo siguiente: “Cuando me ha pasado tampoco he sabido como resolverlo, hay que resolver caso a caso. Yo creo que aquí pasa más por la organización que por la misma comediante, no sé qué tan móviles son los módulos de la organización, pero poner una competencia folclórica quizás hubiese ayudado. No sé si se pueden hacer esos cambios. Es importante blindar un poco al humorista, porque si seguimos tirando a los leones al humorista, después de un mar de pifias, vamos a tener rutinas de 15 minutitos, porque nadie puede aguantar eso”.

Luis Slimming. Fotografía facilitada por El sentido del humor producciones.

“Lo que dijo Javiera en el escenario fue clave, porque creo que fue muy honesta. Fueron esos mejores instantes donde ella fue honesta, donde ella se rio de sí misma. Es difícil improvisar ahí. Creo que en un momento sí se pudo dar vuelta, pero también Javiera tuvo el peso de decir no quiero aceptar esta gaviota. Nunca había visto un rescate de esa magnitud. Dio vuelta el partido hasta el final”, reflexionó Luis Slimming en el programa.

El humorista se presentó exitosamente el 2023 en el Festival del Huaso de Olmué, lo que catapultó su carrera a nivel nacional. Respecto a su preparación para la Quinta Vergara, considerando la antesala que dejó Javiera Contador, indicó: “Uno se pone nervioso, traté de tener unos chistecitos cortos al principio. Intentar cambiar al público con algún relato más que chiste. Ojalá los animadores colaboraran harto en eso, en contener. No tengo ninguna estrategia más allá de la rutina que ya tenía”.