Los cuatro errores que condenaron la discreta rutina de Javiera Contador en Viña 2024

*El factor Bocelli

No la tenía fácil. Desde que el tenor italiano culminó su presentación en la Quinta Vergara, la rechifla fue sonora. El público no se convencía. Por tanto, Javiera Contador partió con un escenario adverso. Un sector de la audiencia la recibió bien, pero otra parte no le dio le mejor bienvenida. Nunca se convencieron de un inicio de rutina atarantado, desprolijo y nervioso.

*Rutina poco entendible

Quizás fue el punto más notorio. Javiera Contador presentó una rutina difícil de seguir, porque perdió pronto el hilo de lo que estaba contando, y además porque ella misma relataba todo hablando muy rápido y con una voz ronca. Dos factores que solo empeoraron el cuadro. Aunque cualquiera quisiera darle la oportunidad y seguirla, ella lo hizo difícil.

Sus momentos contando su gusto por Shakira, sus compras en pandemia y sus vacaciones en Disney lucieron caóticos, sumado a un evidente nerviosismo donde todo parecía atragantarse a alta velocidad.

Apelación al público

Cualquier rutina de humor exitosa en Viña, no ha llegado al extremo de pedirle al público que la respalden, sino que se defiende por sí misma y su misma calidad termina sacándola a flote. “No es fácil pararse acá y en situaciones así cuesta un poquito más”, dijo al Monstruo, y agregó, como una declaración, “voy a seguir haciendo humor”. Unos aplausos la mantuvieron en escena.

Repetir

“Chiste repetido, sale podrido”, reza el refrán que resume en una frase toda una sabiduría. Y es verdad, es difícil que un comediante tenga éxito volviendo a lo que se hizo antes. Pero Contador, en medio del naufragio comenzó a repetir su chiste sobre el viaje a Disneyworld. No funcionó, y luego sacó su carta bajo la manga, la familia Larraín, de la popular serie Casado con hijos.