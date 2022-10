La teleserie de Kylian Mbappé suma otro capítulo: el atacante quiere irse del PSG por su frustrado traspaso al Real Madrid

Cuando las aguas parecían estar quietas entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain, asoma un nuevo capítulo de una teleserie interminable. La radio RMC, uno de los medios más afamados de Francia, aseguró que las relaciones entre el jugador y los qataríes, dueños del club, están absolutamente rotas.

Según el medio, no hay cómo recomponer la situación, después de que el club galo se negara a traspasar al delantero a Real Madrid, el club que estuvo más cerca de hacerse con los servicios del atacante, en julio pasado.

Información en la que ahonda el diario Marca de España, medio afín a la presidencia de Florentino Pérez en el cuadro, el cual aseguró que el futbolista pretende marcharse en enero próximo, aunque también advierten que la dirección deportiva del PSG no hará un esfuerzo por liberarlo.

El inicio del disgusto

De acuerdo con lo que informan en el medio hispano, en julio pasado el cuadro galo tuvo la intención de dejar partir al atacante. Sin embargo, la principal condición fue negar su salida hacia el actual monarca de la Champions. En ese escenario, la única opción probable era Liverpool de Inglaterra, club que ya lo había sondeado.

Entonces, el exjugador del Monaco se sintió traicionado por el cuadro de la Ciudad Luz. Encima, tras llegar a acuerdo para la renovación, el club realizó una serie de promesas imposibles de concretar para que firmara hasta 2024.

Más aún, el nuevo contrato no era hasta 2025, como explicó el equipo, tal como destapó L’Équipe. El jugador, incluso, aceptó posar con una camiseta con un 5, en lugar de un 4, en señal de buena.

Según explica Marca, el propio atacante habría hablado con Florentino Pérez para informar que se negativa también respondió a razones políticas. Si hasta el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reconoció que había hablado con el jugador para “aconsejarle que se quedara” en el país.

Hoy, la situación parece ser diferente. El jugador de 23 años no está contento en la capital gala y lo más seguro es que presione su salida en la próxima ventana de fichajes, que empieza el 1 de enero.

PSG lo desmiente

Fue tanta la conmoción que generó la noticia advertida en París, que el propio director deportivo del monarca galo, Luis Campos, debió hablar públicamente de este nuevo capítulo en la teleserie.

“En mi opinión sí, Mbappé se queda en enero. Nunca me dijo nada. Ni a mí ni a nadie... Y le acabo de preguntar al presidente. Para mí está claro que Kylian Mbappé se queda para cumplir su contrato con el PSG”, advirtió el directivo portugués a RMC.

Asimismo, Campos insistió en el punto: “Estoy aquí para negar la información sobre la partida del jugador. Kylian no nos ha comunicado ni a mí ni al presidente que se quiera marchar en enero. No es algo que se haya tratado, no hemos hablado de eso jamás y hay que dejarlo claro”.