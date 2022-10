Comisión de Deportes de la Cámara protesta y se niega a recibir a los representantes de la ANFP tras ausencia de Pablo Milad

Como todos los martes, la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados tenía programada su sesión. Para esta jornada estaba contemplada la visita de Pablo Milad, presidente de la ANFP, para hablar de la crisis de violencia en los estadios. Sin embargo, se excusó de participar por encontrarse en el extranjero en reuniones con el presidente de la FIFA y envió como representantes a Yamil Rajab, gerente de Ligas, y al asesor de seguridad Felipe de Pablo.

La explicación indignó a los parlamentarios, quienes tuvieron duras palabras para el dirigente, quien por segunda semana consecutiva no asiste a la convocatoria. La primera en tomar la palabra fue la diputada Marisela Santibáñez (PC), quien criticó la decisión. “Me parece preocupante que no esté, porque sin el presidente que, además es el presidente de la Federación, es difícil avanzar. No sé si hay un abandono de deberes, una falta de interés o no nos tiene confianza, pero yo creo que las autoridades deben respetarnos; deben contestar los oficios...”, apuntó.

“Me sumó a lo expresado por la diputada Santibáñez. No es para nada presentable que el presidente de la ANFP no venga por segunda vez a dar cuenta de la grave situación que vive nuestro deporte nacional por la violencia. Vimos lo que aconteció con un jugador que fue vergonzosamente agredido por hinchas del fútbol y ni qué hablar del hincha que fue asesinado... Hablamos de situaciones que son en extremo graves y donde la ANFP tiene la primera responsabilidad. Que el no asista no es una señal correcta”, lamentó el legislador Daniel Manouchehri (PS).

Mientras que el diputado Andrés Celis (RN), además de cuestionar a Milad, propuso no recibir a sus representantes, moción que terminó siendo aprobada: “Cuando se invita al presidente de la ANFP por un tema que a él o a la ANFP le interesa, viene. Pero cuando hay un tema ingrato o ven que se podría aprobar un proyecto de ley que no los favorece, llegan al final. Entonces, yo no soy partidario de dar mi voto para recibir al señor De Pablo, porque estaríamos justificando una mala práctica. En definitiva, al que queremos escuchar es al presidente de la ANFP y siempre tiene excusas para todo. Yo les aseguro que si hoy día estuviésemos votando una ley de sociedades anónimas que lo complicara, él estaría acá, pero estamos conversando un tema que es poco grato para él y por supuesto tiene alguna excusa para no estar presente. La única manera que tengamos peso para que estén los presidentes de la ANFP para temas que le interesa a todo el país es que nos hagamos respetar”.

Asimismo, el legislador puso en duda la capacidad de Felipe de Pablo para responder a los requerimientos, ya que recientemente se sumó a la ANFP. “Tengo entendido que él trabajo en la Corporación Santiago 2023, bajo la presidencia de la exministra del Deporte Cecilia Pérez, por lo que no debe estar muy al tanto del detalle que ha hecho esta gestión”.

De este modo, y de forma unánime, la Comisión acordó citar al timonel de la ANFP a su regreso, por lo que continuaron con la exposición de Pamela Venegas y los representantes de la ANFA, que sí acudieron a la cita.