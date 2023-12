Columna de Carlos Cordero: Ex embajador y ex espía

Por Carlos Cordero, analista político boliviano

Manuel Rocha fue embajador de Estados Unidos en Bolivia y acusado de haber ayudado a Evo Morales en las elecciones de 2002, por sus declaraciones en las que condicionaba el apoyo de Washington a no votar por el emergente líder cocalero. Las repercusiones mediáticas catapultaron al novel candidato Morales al segundo lugar de la preferencia electoral; a Manfred Reyes Villa al tercer puesto y a Gonzalo Sánchez de Lozada, expresidente y candidato en busca de la reelección, al primer lugar.

Algunos especialistas en marketing electoral sostienen que, en el último tramo de las campañas, suelen ocurrir eventos que cambian las tendencias que señalan las encuestas. Como hipótesis sobrevalora el impacto causado por unas frases ruidosas en medio de la campaña. Evidentemente el discurso de Rocha movió algunos puntos en las encuestas, pero al final de cuentas, el expresidente con acento gringo fue reelecto. La ciudadanía, fatigada con el viejo y corrupto sistema político, simpatizantes del insurgente movimiento MAS, muchos de ellos insertos en los medios, fueron quienes armaron el escándalo y propiciaron el cambio.

Rocha, el ex embajador y ex espía, no fue más que un naipe de la baraja manejada por la dictadura cubana, apadrinada por Hugo Chávez. Ellos escribieron el libreto y subvencionaron la exitosa carrera política de Evo hasta empoderarlo durante 14 años. En aquel libreto no estaba prevista la renuncia de Morales a la Presidencia durante la crisis de 2019.

Hoy, con Fidel y Chávez desaparecidos, Evo dejó de ser el delfín del socialismo del siglo XXI y todo indica que el actual presidente boliviano Luis Arce, es la estrella naciente. Rocha, el septuagenario ex espía capturado por la justicia estadounidense en la recta final de su vida, no es el único, hay más simpatizantes de Cuba, Nicaragua o Venezuela. Escriben en los periódicos, hacen campañas o son funcionarios de gobierno. Están agazapados, tejiendo pacientemente los resultados de la próxima elección 2025.