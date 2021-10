Crítica gastronómica de Don Tinto: Fuente Suiza, con paciencia

Por Álvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

A pesar de la amplia oferta gastronómica que ofrece Plaza Ñuñoa y sus alrededores, cuando visito la zona suelo terminar en alguno de sus locales más clásicos. Esta vez no fue la excepción y el elegido resultó ser la Fuente Suiza, donde tuve que tener paciencia, porque el acceso implicó media hora de espera (obviamente por razones de aforo) para poder acceder a una mesa en el comedor de su segundo piso, ya que el primero -barra incluida- está actualmente destinado exclusivamente para las funciones de delivery.

Y aunque no había barra, igual partí pidiendo una empanada de queso ($1.800) y un schop Escudo ($3.300), porque se sabe que en este lugar siempre, pero siempre, se comienza con una empanada. Ambas cosas llegaron rápidamente y lo cierto es que la empanada estaba como de costumbre: de formato cuadrado, con buena cantidad de queso, masa gruesa y una fritura correcta. Con unos chorritos de salsa de ají rojo en su interior, alcanzó la perfección.

Para seguir, otro clásico, Barros Luco Palta ($8.000). Aquí tuve que volver a tener paciencia, porque demoró bastante. Y después, cuando pedí mostaza -que se trae a la mesa en pirotines- pasó algo parecido. Sin embargo, con el Luco Palta en la mesa las cosas se compusieron. Buen pan, churrasco blandito y buena cantidad de queso y palta. No el más jugoso de la ciudad, pero estaba bastante bien. Y contundente. Tanto así que tuve que llevarme un cuarto de sándwich a casa. También me llevé un Chacarero chico (formato muy cómodo para los niños) con mayonesa ($6.500), el que -menos mal- revisé antes de salir, porque habían olvidado ponerle la mayonesa (me salvé de un mal rato en casa). Una vez más, paciencia. Aunque también debo decir que pude probar el chacarero y estaba muy bueno, con la carne levemente húmeda gracias al resto de los ingredientes, lo que hacía mejor esta experiencia que la de mi Barros Luco.

Aunque entrando directo al segundo piso sin ver la tradicional barra se pierde un poco el encanto del local, lo cierto es que la experiencia en la Fuente Suiza sigue siendo satisfactoria. Buenos sandwichs, buenas empanadas y un ambiente familiar que invita a volver en patota. Sin embargo, hay que ajustar la atención, porque aunque uno tiene mucha paciencia, ésta se termina acabando. Tal como me pasó al pedir la cuenta y, otra vez, someterme a una larga espera.

CONSUMO TOTAL

$18.950

DIRECCIÓN

Irarrázaval 3361, teléfono 232788300, Ñuñoa.

PÚBLICO

Todo público

HORARIO

Lunes a sábado, 12:30 a 21:00. Domingo, 12:30 a 20:30.

ESTACIONAMIENTO

En la calle

EVALUACIÓN

✮✮✮

Calificaciones:

✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver