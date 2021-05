Por Álvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

Tratando de buscar sabores mas allá de mis habituales rutas de circulación -y que estén en Fase 2- me desplacé hasta la siempre congestionada avenida Pedro Fontova, en Huechuraba. Ahí, entre varios edificios residenciales, condominios y supermercados elegí un strip center que se veía en funcionamiento (hay algunos a medio construir y otros derechamente cerrados) para almorzar. La oferta era variada e iba desde un local anunciado como un “bar de carnes” hasta otro especializado en pescados, además de los típicos de sushi, comida peruana y china. Opté finalmente por La Birreria, que en su logotipo exterior se definía como un “Burguer Bar”. De entrada me llamó la atención lo estricto de sus medidas sanitarias. Un siempre amable garzón me pidió medirme la temperatura y aplicar en mis manos alcohol gel para luego llenar -vía web con mi teléfono- un formulario con mis datos personales. Le dije que nunca antes me había tocado algo así, a lo que me respondió que “en otros lados no cumplen con la ley”.

Esperando que el formulario fuese solamente sanitario y no comenzar a recibir ofertas del local en mi correo electrónico pasé a elegir mi almuerzo. Obviamente, fui por una hamburguesa, en este caso la Queen Bacon ($6.900) que traía queso fundido, un salteado de cebolla, champiñones y pimiento verde (aunque en la carta decía pimentón) más lechuga, tocino ahumado y salsa de cilantro. Un buen detalle es que se me preguntó el punto de cocción de la hamburguesa, a lo que la pedí tres cuartos. La elección de cerveza no fue fácil, porque la oferta de etiquetas -entre nacionales e importadas- supera las 30. Afortunadamente el garzón, muy bien informado, me hizo algunas sugerencias por lo que terminé optando por un schop Estrella Damm. Tampoco se podía probar más, porque a estos lados se llega siempre manejando. Rápidamente llegó mi hamburguesa, acompañada de unas delgadas papas cortadas a máquina y con algunos trozos de cáscara. Muy ricas, en el punto justo de sal y acompañadas -en pocillo aparte- de una mayonesa con ajo que me hacía pecar papa por medio. Luego la hamburguesa. No muy grande pero sí gordita, bien condimentada y en el punto de cocción solicitado. Traía todos los ingredientes anunciados y aunque el tocino estaba bien ahumado y perfumaba toda la preparación, quedaría mejor si fuese crocante. En cuanto a la salsa de cilantro era más bien una mayonesa con cilantro, pero mal no estaba. El único punto débil y muy débil, fue el pan. Una especie de brioche demasiado blando que no resistía el tomarlo con la mano sin que se rompiera. Al final no tuve más remedio que usar los cubiertos para comer esta hamburguesa que aún así estaba bastante bien.

Al final, lo que decía el cartel se cumplía. Una “birreria” con amplia oferta de cervezas, como debe ser, y una buena selección de hamburguesas. Si mejoran el pan, su propuesta será realmente sólida. Mención aparte merece la atenta y preocupada atención del garzón, aunque me quedé con la duda si tenían algo de postre ya que no aparecía en la carta y tampoco me fue ofrecido nada.

CONSUMO TOTAL:

$ 12.210

Av Pedro Fontova 7280, Local 106 -107, Huechuraba +569 9001 0200

HORARIO

12:30 a 20:30 (lunes a viernes)

ESTACIONAMIENTO

En el strip center

PÚBLICO

Apto para todas las edades

EVALUACIÓN

✮✮✮

Calificaciones:

✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver