Pese a que dice que las tensiones se bajaron con Chile Vamos, Iván Poduje está convencido de ir como independiente en las elecciones municipales de octubre de este año.

El arquitecto apuesta a ser el nuevo alcalde de Viña del Mar y espera que la coalición de centroderecha termine apoyándolo en los comicios. Sin embargo, RN todavía no lo respalda, pues tiene la opción del concejal Carlos Williams.

El urbanista, en todo caso, se reunió este jueves con el presidente de RN, Rodrigo Galilea, a quien le advirtió que continuaría su carrera por el sillón municipal como independiente.

¿Por qué le interesó ser candidato?

Tengo un enorme afecto a la ciudad porque estudié ahí. Viví ahí, compré y restauré una casa patrimonial. He visto cómo se ha deteriorado, al igual que otras ciudades como Valparaíso. Sentí que yo podía ser un aporte para recuperar mi ciudad.

¿Los partidos se acercaron?

Ellos me ofrecieron ser candidato. Fueron las directivas de los partidos de RN y la UDI. Yo les agradecí mucho y avanzamos en esa línea. Había un consenso, pero ese consenso no se dio del todo. Y yo decidí, como había tenido mucho apoyo, continuar solo juntando firmas, y en eso estoy.

Usted criticó el proceso de negociación con los partidos. ¿Se ha resuelto la situación?

No se ha resuelto aún porque los partidos tienen otros tiempos. Y por eso consideré que era necesario apurarlo, porque la alcaldesa está haciendo campaña, cosa que no debiera, pero está haciendo, y hay que salir lo antes posible para escuchar a los vecinos para hacer propuestas y competir y ganarle.

Deslizó la posibilidad de bajar su candidatura. ¿Lo sostiene?

Totalmente descartado.

¿Pero va a seguir 100% como independiente?

Sí. Yo iba a bajar mi candidatura porque no había consenso, y porque ir como independiente era muy difícil, pero dado el interés que generó este proyecto, los apoyos que recibí, decidí continuar como independiente. Eso es mucho más difícil que hacerlo con un partido, pero es el compromiso que he asumido con los patrocinantes.

El arquitecto Iván Poduje. Foto: Luis Sevilla.

¿Seguirá como independiente incluso si Chile Vamos le ofrece un cupo?

Hasta el final como independiente, porque mi palabra es mi compromiso. En política hay que ser de una línea. Yo dije que voy a ir como independiente y voy a seguir como independiente.

¿Y si la derecha lleva otro candidato y su postulación implica dispersión de votos?

Habrá que trabajar mucho más arduamente para poder ganarle por más diferencia a (Macarena)Ripamonti. Ella es el problema, ha hecho una gestión deplorable, tiene la ciudad en el suelo. No tiene inversión, tiene un déficit. Hay que sacarla de ahí.

Más de una candidatura ayudaría a Ripamonti con la dispersión de votos...

Habría que preguntar quién concita más apoyo. Yo tengo apoyo de la UDI, Demócratas, de Amarillos, de una parte del Partido Socialcristiano. Y eso habla de la transversalidad de este proyecto. Habrá que preguntarle al concejal Williams, que dicho sea de paso no ha hecho una oposición como la que debiese ser. Si ellos (RN) quieren resolver su candidato con una encuesta, me parece bien. Yo tengo el mecanismo tomado y me voy a mantener hasta el final.

¿La piedra de tope ha sido RN?

Eso es lo que parece. Tienen que tomar una definición, y yo espero que Chile Vamos me apoye en este proyecto: recuperar la ciudad y sacar al Frente Amplio del municipio y a todos los operadores que tiene incrustados. Pero yo seguiré como independiente

Usted fue bien crítico de cómo estaban los partidos resolviendo las candidaturas.

Este proyecto nace para poder hacer una propuesta de cuatro años para levantar Viña del Mar. Me ha costado generar la discusión y eso nunca se dio en los cupos. La discusión de los cupos no es para mí interesante, y tienen que resolverla los partidos.

A otros independientes les ha costado ser candidatos, como Sebastián Sichel en Santiago. ¿A los partidos les falta integrarlos más?

Es posible. Pero no quiero generalizar, porque la UDI, Amarillos y Demócratas han tenido una actitud supergenerosa. Es un problema muy concreto de un partido que esperamos que lo resuelva pronto. Tengo el apoyo de mucha gente transversal y eso es lo que importa. Espero sea unánime.

El arquitecto Iván Poduje. Foto: Luis Sevilla.

Para un independiente ver estos problemas desincentiva.

Cada caso es muy distinto. Yo he tomado un camino y tengo mucho apoyo. Mi único interés es Viña del Mar, pero yo no podría generalizar a partir de mi caso. Sería muy soberbio.

Ha bajado su tono. Partió siendo muy crítico contra los partidos.

Sí. El hecho de que haya tomado la decisión de ir, y voy a ir hasta el final, y que haya concitado apoyos hace que este conflicto baje. Hoy es urgente formular un proyecto para recuperar la ciudad. Y mientras más se dilataba la decisión, menos podía avanzar. Estoy avanzando ahora, así que estoy muy contento.

¿Se debe dar más espacio a independientes?

La política se refresca con ideas, no con independientes. Con propuestas y compromisos, y eso puede existir tanto en los partidos como independientes. No creo que los independientes sean como ángeles caídos del cielo y que todos los políticos sean demonios. Vimos lo que fue la Lista del Pueblo, que fue un desastre.

¿Qué propone como alcalde?

Estamos trabajando con cuatro frentes. El primero y más importante es acelerar la reconstrucción y darles certeza a los vecinos de cuándo van a tener sus casas. Exigirle al Ministerio de Vivienda que dé una respuesta. Y en caso que no lo puedan hacer, nosotros formularemos proyectos y hacer alianzas con empresas constructoras. Lo segundo es mejorar la calidad de los colegios, devolver el mérito y la selección, y aulas seguras.