Las íntimas reflexiones de los republicanos tras el fracaso electoral

Dos días después del plebiscito, cuando aún no asimilaban del todo la derrota, los principales dirigentes del Partido Republicano se congregaron en la casa de Leonardo “Lalo” Prieto, creativo de la campaña de la colectividad y pareja de la exministra Macarena Santelices.

Ahí, en un ambiente distendido, con asado y piscina incluidos, el fundador de la tienda, José Antonio Kast, se dirigió a los presentes, entre los que se encontraban exconsejeros constituyentes, integrantes de la directiva y personeros del equipo de campaña.

Ese martes 19 de diciembre, aunque el ambiente era navideño, no pudieron soslayar el fracaso del “A favor” y se hicieron algunas reflexiones.

Que les faltó más tiempo de difusión del texto del Consejo -cuya mayoría la tuvieron los republicanos- y que había confusión de la ciudadanía fueron algunos de los análisis informales que surgieron, según presentes, en lo que algunos calificaron como un “festejo de cierre de ciclo”.

En ese contexto, Kast y también el timonel de la tienda, Arturo Squella, agradecieron a quienes fueron los representantes del partido en el órgano redactor.

Esa fue una de las instancias reservadas en que los republicanos intercambiaron opiniones sobre el fracaso electoral, en el cual Kast puso a disposición su capital político, donde la opción de aprobar el texto perdió y solo lograron un 44% de las preferencias, versus el 55% del “En contra”.

Aunque en el partido han postergado realizar un encuentro formal para analizar la derrota, en que se congregue a todos los dirigentes -ya que afirman han estado concentrados en la fallida acusación constitucional en contra de Carlos Montes, el trabajo legislativo y en los próximos desafíos electorales-lo cierto es que han existido otros espacios de reflexión.

Por ejemplo, el jueves 21 de diciembre se realizó un encuentro por Zoom, donde se congregaron algunos de los 22 exconsejeros que tuvo el partido en el órgano redactor.

“Hubo un Zoom donde se juntaron los consejeros, fue la última reunión después del consejo, no ha habido más”, indicó el exrepresentante por Antofagasta Carlos Solar.

Además, el tema ha sido discutido a nivel de directiva del partido, en los equipos de campaña y en las conversaciones que ha tenido la bancada de diputados de los republicanos.

De acuerdo a fuentes de la colectividad, hay dos principales análisis que cruzan a los militantes: aquellos que piensan que se cometió un error en ceder en algunas normas del texto para sumar al “A favor” a las fuerzas del centro, y aquellos que piensan que fueron muy identitarios y que debieron conceder en artículos que les terminaron pasando la cuenta, por ejemplo, el de la protección de la vida de quien está por nacer.

En el primer grupo transmiten que fue un error avanzar en ideas de la centroizquierda, y argumentan que, de haberse mantenido firmes en sus convicciones, hubiesen convencido a todo el electorado de derecha y quizás tenían más opciones de ganar. Los otros, en tanto, creen que fue la falta de adhesión de otros sectores políticos lo que los llevó al fracaso.

Dentro de los análisis, además, algunos dicen que repercutieron las visiones distintas que tenían los principales dirigentes de la tienda: su timonel, Arturo Squella, y el presidente ejecutivo de Ideas Republicanas, Cristián Valenzuela.

Mientras al primero le endosan haber querido lograr más acuerdos con la izquierda, al segundo le adjudican la estrategia de querer marginar al PC y al Frente Amplio, lo que terminó provocando que el oficialismo se uniera y rechazara el texto.

En la tienda, en todo caso, transmiten que ambos trabajaron coordinados y que, como en todo equipo, hubo ocasiones en que tuvieron algunas miradas distintas sobre cómo enfrentar el proceso.

Otras de las autocríticas, señalan exconsejeros republicanos, han sido por los temas que elevaron al texto y que se transformaron en flancos que nunca pudieron cerrar. Así, aseguran que al interior del bloque había posturas más conservadoras -o ultronas- y otras más liberales.

Esa mixtura llevó a que en las reuniones de bancada de consejeros se discutieran temas como las enmiendas que presentaron al anteproyecto de la Comisión Experta y los artículos relacionados al derecho a la vida.

“Dentro de nuestra propia bancada había diferencias, algunos de nosotros no estuvimos tan a favor de insistir tanto con el quien está por nacer, porque pensábamos que ese era un flanco que iba a terminar provocando lo que provocó. Quizás nos faltó ser más políticos en cuanto a entender que no hay que remover aspectos extremadamente sensibles que no sean esenciales”, agregó el exconsejero Solar.

Otra de las reflexiones que se han realizado es cuánto será el impacto que tendrá en Kast el plebiscito, y si es que efectivamente existe o no, como plantean algunos en la derecha, un techo electoral para sus pretensiones presidenciales.

Otros, en tanto, celebran que se haya mantenido la Constitución vigente. Los republicanos, en todo caso, esperan hacer un balance más acabado, convocando a un encuentro en dos semanas más a sus principales dirigentes.