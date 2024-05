“All eyes on Rafah”: ¿Cómo se viralizó la imagen generada con IA?

Una imagen posiblemente generada por inteligencia artificial se ha difundido ampliamente en redes sociales, con el mensaje “All eyes on Rafah” (“Todos los ojos puestos en Rafah”), en referencia a la ciudad más al sur de Gaza que se convirtió en el centro de la cobertura de guerra esta semana, luego de que un ataque israelí contra un campo de refugiados en la ciudad -que había sido etiquetado como zona segura- mató a decenas de palestinos ya desplazados el lunes.

No está claro exactamente qué es lo que muestra la imagen, pero parece ser una interminable ciudad repleta de carpas, con montañas nevadas y una sombra al fondo.

La imagen se volvió viral después de que un joven de Malasia la publicara en su cuenta de redes sociales, publicando la primera historia de Instagram el lunes bajo el usuario @shahv4012, según descubrió la BBC en árabe. Hasta el miércoles, la imagen se había vuelto a publicar en 40,4 millones de historias de Instagram. El gráfico, probablemente creado con inteligencia artificial, (que no es una imagen real de Rafah o de la guerra en Gaza) se ha compartido más de 46 millones de veces sólo en Instagram.

La rapidez con que se ha difundido esta imagen se debe a varios factores, según han dicho los expertos. La razón más probable, tiene que ver con que la imagen se puede compartir mediante la función “Agregar la tuya” de Instagram, que permite a los usuarios volver a publicarla fácilmente, en segundos y sin tener que buscar imágenes. También es una manera fácil de hablar sobre la guerra, ya que las celebridades y personas influyentes reciben cada vez más críticas por su silencio sobre la guerra.

Algunas de las celebridades que han compartido el mensaje son la supermodelo estadounidense Bella Hadid, cuyo padre es palestino, la actriz irlandesa Nicola Coughlan de la serie Bridgerton de Netflix, el comediante y escritor estadounidense Hasan Minhaj y el actor estadounidense Aaron Paul, la actriz y activista británica Jameela Jameel y la cantante británica Dua Lipa, y por varios actores indios famosos, incluidos Varun Dhawan, Priyanka Chopra Jonas, Alia Bhatt y Kareena Kapoor Khan, según consignó el medio Al Jazeera.

Algunos especulan que la gente comparte esta imagen de IA porque es más aceptable que las fotos reales de Gaza, que son gráficas y muestran sangre, cadáveres y violencia. “Creo que la viralidad de esta imagen se debe en gran medida a su marcado contraste con las imágenes visuales predominantes de la guerra… Para humanizar a las víctimas en Gaza y Rafah, los usuarios de las redes sociales a menudo comparten imágenes vívidas de las víctimas y de familiares en duelo”, dijo el profesor asociado residente en la Universidad Northwestern de Qatar, Eddy Borges-Rey, a Al Jazeera.

“Esto podría explicar por qué los algoritmos de plataformas como Meta [Facebook e Instagram], diseñados para filtrar la violencia gráfica, no marcaron esta imagen. A diferencia de las imágenes gráficas reales de la guerra, que podrían restringirse o eliminarse debido a políticas de contenido, esta imagen generada por IA podría difundirse más libremente, contribuyendo a su rápida viralidad”, añadió Borges-Rey.

Los paramédicos llevan a un niño palestino herido en un ataque israelí a un hospital de campaña en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 30 de mayo de 2024. Foto: Reuters

Pero según Anastasia Kavada, que imparte una maestría en medios, campañas y cambio social en la Universidad de Westminster, el factor más importante es el momento y el contexto político de la publicación. Explica a la cadena BBC que se ha vuelto viral en un momento en el que muchos se sienten “indignados” por la noticia del ataque al campo de Rafah.

La frase ha estado apareciendo en varios gráficos e imágenes asociados con la guerra en Gaza durante meses y no está necesariamente ligada a esta imagen viral específica. Pero, probablemente se originó a partir de comentarios hechos en febrero por Rik Peeperkorn, quien dirige la oficina de la Organización Mundial de la Salud en Cisjordania y Gaza, indica el medio CNN.

Rick Peeperkorn, Representante de la OMS para el "Territorio Palestino Ocupado" (TPO), hablando desde Gaza. Peeperkorn le dijo a los periodistas en la ONU en febrero que "Todos los ojos están puestos en Rafah". Foto: Naciones Unidas

En ese momento, más de 1,5 millones de refugiados palestinos, muchos de los cuales habían estado huyendo del norte y el centro de Gaza, estaban hacinados en Rafah, que también estaba sufriendo una ola de ataques aéreos israelíes que intentaban “darle a los terroristas de Hamas en la zona”, según dijo un portavoz de las FDI. “Todos los ojos” estaban puestos en Rafah, dijo Peeperkorn, una frase que luego fue ampliamente utilizada por los activistas y se abrió paso en gráficos, como el que actualmente se está volviendo viral.

Pero la popularidad de la imagen también ha generado interrogantes y críticas sobre la pasividad del acto, ya que los ojos puestos en Rafah “no han detenido la violencia”, según escribió la científica Ayesha Khan en Instagram. Khan y otros críticos en internet han señalado que simplemente publicar un gráfico ambiguo es performativo, que distrae la atención de imágenes reales y actualizaciones importantes de Rafah.

Además, otras de las críticas vinieron posiblemente de la comunidad judía, que tras el éxito viral de “Todas las miradas puestas en Rafah”, respondieron con una contracampaña que también utilizó la inteligencia artificial y redes sociales. Una imagen diseñada por Benjamin Jamon, mostraba a un miliciano de Hamás armado junto a un niño pelirrojo. El lema, esta vez, preguntaba: “¿Dónde estaban tus ojos el 7 de octubre?”, en alusión a la masacre perpetrada por Hamás en los kibutz el año pasado.

Dicha imagen también tuvo un gran alcancé, compartiéndose aproximadamente medio millón de veces antes de que fuera eliminada de algunas cuentas y la cuenta de Instagram de Jamon fuera prohibida, según los medios israelíes. Reapareció más tarde, y la empresa matriz de Instagram, Meta, dijo: “Esta imagen no viola nuestras políticas” y que estaba “trabajando para comprender un problema técnico que llevó a algunos casos” a que fuera “eliminada por error”, según información de la cadena BBC.

Miembros palestinos de la Sociedad de la Media Luna Roja de Palestina (PRCS) se reúnen alrededor de los cuerpos de sus dos compañeros paramédicos, quienes según los médicos, murieron cuando una ambulancia en una misión de rescate fue alcanzada en un ataque israelí, durante su funeral en Rafah en el sur de la Franja de Gaza, el 30 de mayo de 2024. Foto: Reuters

En reacción a las críticas, el artista malayo que creó la imagen, conocido por su nombre de usuario shahv4012, escribió en una historia de Instagram citada por la revista Time: “Hay personas que no están satisfechas con la imagen y la plantilla, me disculpo si he hecho una error en todos ustedes.” Pero añadió: “Hagas lo que hagas, no menosprecies el problema de Rafah ahora, difúndelo para que se sientan sacudidos y teman la propagación de todos nosotros”.

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llega a la reunión de su facción del partido Likud en la Knesset, el parlamento de Israel, en Jerusalén el 20 de mayo de 2024. Foto: Reuters

La decisión de Israel de lanzar su ofensiva militar en Rafah se produjo dos días después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenara a Israel que detuviera su ataque planeado a Rafah, y ha sido ampliamente criticada por los líderes mundiales. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó las muertes de “trágicas”. Más de 36.000 palestinos y unos 1.500 israelíes han muerto desde que Hamás atacó a Israel el 7 de octubre de 2023, según una declaración de este martes publicada por el portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric.