Fiscal Perivancich no descarta participación en más siniestros de exbombero imputado por megaincendio

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, abordó la investigación por el megaincendio que dejó 137 muertos y que tuvo lugar el 2 de febrero de 2024 en la Ciudad Puerto y las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

El trabajo coordinado con la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural Valparaíso de la Policía de Investigaciones permitió detener y formalizar a dos de los supuestos responsables del siniestro: Francisco Mondaca, que se desempeñaba como voluntario de la 13° Compañía de Bomberos y el brigadista de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) Franco Pinto. Ambos están en prisión preventiva.

Pinto se habría concertado con Mondaca para generar la catástrofe, motivado por el interés de extender la temporada de incendios y lograr el pago de horas extras por el trabajo adicional asociado al combate de siniestros de gran magnitud.

Consultada por esa hipótesis, Perivancich explicó que en la formalización de ambos imputados se dispuso un plazo de investigación de seis meses, tiempo en que se ocuparán en analizar esa idea de una motivación económica.

Mondaca sostuvo en su declaración judicial que Franco Pinto lo contactó cuatro meses antes del incendio de febrero, le entregó instrucciones para iniciar el fuego y le comentado que al mantenerse la temporada de incendios en Conaf se contrata a personal y “ganan horas extra”.

“Es un dato que surgió para nosotros en la investigación con total precisión el día viernes. Anteriormente teníamos algunos elementos que nos podían hacer pensar que aquí había una vinculación del imputado principal con un segundo imputado. Pero ese detalle es algo que tenemos pendiente para profundizar en este plazo que se nos ha otorgado”, señaló la fiscal regional.

Descartando que se cuente con información de que compañeros de Mondaca en su compañía bomberil hayan participado en los delitos, la persecutora indicó que se está indagando la vinculación del exbombero con otros hechos similares.

“Es una línea que pudiese fortalecerse durante la investigación. Lo que indicamos es que en épocas anteriores y especialmente en la temporada 23-24 de este último periodo estival hay elementos preliminares que nos indican que puede estar involucrado en otros hechos al menos el imputado Mondaca”, sostuvo.

Investigación por respuesta de autoridades

Sobre la responsabilidad en el manejo de la emergencia, Perivancich dijo que desde el inicio de la investigación se dispuso “evaluar cuáles fueron las decisiones que se tomaron en el momento en que se estaba desarrollando el incendio, las horas previas, determinar cuáles fueron las conductas de las autoridades en torno a las alertas”.

“No puedo adelantar que esto signifique, en algún momento, una formalización, eso no lo sé hoy día, de manera que sería muy arbitrario que señalara que nos conducimos hacia allá. Lo estamos investigando porque hemos recibido desde las querellas interés en orden a que se ahonde en ese aspecto y es por lo mismo que estamos desarrollando diligencias desde el inicio de la investigación que estén orientadas también a esa búsqueda, como he dicho por ahora, de información, de antecedentes que pudieran contribuir y conducirnos a alguna conclusión en algún tiempo, esperemos, no muy extenso”, comentó.