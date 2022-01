Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: quién es la nueva presidenta de la Convención y el revés que su elección representó para el Frente Amplio y socialistas

Quién es María Elisa Quinteros, la nueva presidenta de la Convención Constitucional

“Represento el sentir de mucha gente que es muchas veces un desconocido, una desconocida, un NN que aparece de repente y ocupa estos cargos, estas posiciones de poder político”, fueron algunas de las palabras de María Elisa Quinteros tras ser ungida ayer como la nueva presidenta de la Convención Constitucional.

Y es que la elección de la representante del colectivo Movimientos Sociales Constituyentes no dejó de sorprender al no haber tenido una gran figuración pública en los seis meses de funcionamiento del órgano constituyente ni haber estado entre las principales candidaturas que infructuosamente compitieron en la jornada previa.

Quinteros tiene 40 años de edad y, como nos cuentan en un artículo los periodistas Catalina Martínez y Andrés Muñoz, sus orígenes están en Talca, donde no solo completó sus estudios secundarios, sino que luego cursó la carrera de odontología en la Universidad de Talca.

La convencional también posee un magíster y un doctorado en salud pública de la U. de Chile y forma parte del directorio de la Sociedad Chilena de Epidemiología, del comité ejecutivo del capítulo latinoamericano de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental y también de la Fundación Afluentes y la Red Ambiental del Maule.

Su elección como constituyente, en tanto, fue su primera incursión en política. Fue elegida como independiente en la lista de la Asamblea Popular por la Dignidad (organización que agrupa a distintos movimientos sociales del Maule) y en la actualidad pertenece a la comisión temática de Derechos Fundamentales.

¿Y cuáles han sido sus planteamientos constitucionales? Sobre el sistema político ha dicho que está a favor de un modelo semipresidencial y un Congreso bicameral asimétrico; respecto del Tribunal Constitucional, está por eliminar el control de los proyectos de ley durante su tramitación en el Congreso y también reformar el mecanismo de nombramiento de sus ministros integrantes.

Quinteros también se ha mostrado a favor de otorgar el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, reconocer la diversidad cultural del país y definir a Chile como un Estado plurinacional. Lee más de esta historia.

El revés que representó para el Frente Amplio y socialistas la elección de Quinteros

La mesa saliente de la Convención, conformada por Elisa Loncon y Jaime Bassa, junto a la nueva presidenta María Elisa Quinteros y el nuevo vicepresidente Gaspar Domínguez.

No se les vio celebrar y varios optaron por permanecer en los pasillos del ex Congreso y no salir a los jardines como todo el resto a festejar que la Convención Constitucional ya contaba con una nueva presidenta, cuentan los periodistas Isabel Caro y Cristóbal Fuentes sobre la reacción que tuvieron los convencionales del Frente Amplio y el Colectivo Socialista tras la elección de María Elisa Quinteros.

Un error de cálculo –no contaban que en la primera votación de la jornada de ayer una gestión del PC haría que un convencional de RN permitiera a Quinteros lograr el esquivo quórum de 78 votos– llevó a frenteamplistas y socialistas a levantar sus propias candidaturas (Beatriz Sánchez y Roberto Celedón) y quedar fuera del acuerdo que se había construido entre comunistas, la ex Lista del Pueblo, la Coordinadora Plurinacional, escaños reservados, Independientes No Neutrales y Chile Digno, entre otros colectivos

La idea original, según fuentes socialistas y del FA, era que tras un proyectado fracaso del primer sufragio de ayer se abriera un espacio para buscar consenso en torno a otra alternativa. Un malogrado diseño que, a su vez, los dejó en una desmejorada posición para negociar la elección del vicepresidente, cargo en que se impuso sin problemas Gaspar Domínguez, de Independientes No Neutrales. Lee más de esta historia.

A foco...

>Rezago de 227 mil menores en proceso de vacunación preocupa a las autoridades

Pese al positivo avance que ha tenido el proceso de inoculación contra el coronavirus en menores de entre 6 y 17 años de edad –un 91% cuenta con la primera dosis y un 83,6% con el esquema completo–, el que aún resten 227 mil niños y adolescentes por vacunarse preocupa a las autoridades sanitarias de cara a las clases presenciales que serán la norma en 2022.

Por qué importa: considerando la propagación de la variante ómicron y que este año la educación presencial será obligatoria, una alta cobertura de inmunización será clave para evitar un alza de los contagios y contener la gravedad de las eventuales infecciones.

El mayor rezago se observa en el grupo de menores de 6 años, donde solo un 85% se ha vacunado con la primera dosis.

En perspectiva: el infectólogo y decano de la Facultad de Medicina de la U. San Sebastián, Carlos Pérez, planteó que si bien el umbral de cobertura adecuada para la vacunación de niños y adolescentes es el 80%, lo que ya se ha alcanzado, frente a las nuevas variantes del virus la meta sanitaria debiese ser más ambiciosa. “Tenemos que apuntar al máximo de cobertura posible, por sobre el 90%”, explicó. Lee más de esta historia.

Atención con...

> ¿Usará corbata Boric? Ayer fue la primera reunión entre el equipo de Gabriel Boric y representantes del Senado y Cancillería para coordinar el protocolo del cambio de mando. Usar corbata fue una de las sugerencias al Presidente electo. Sigue leyendo

> Llaman a preferir el turismo nacional. Ante la preocupante propagación de la variante ómicron de Covid-19 a nivel mundial, el ministro de Salud, Enrique Paris, llamó a optar por pasar las vacaciones estivales dentro del país y evitar los viajes al extranjero. Sigue leyendo

> A un año de la toma del Capitolio. Fue el 6 de enero de 2021 cuando adherentes de Donald Trump irrumpieron en el Congreso de EE.UU. buscando impedir que se certificara la victoria de Joe Biden. Hoy un 57% cree que se pueden repetir estos eventos. Sigue leyendo

Editorial

Fuerte caída en matrícula de educación parvularia

El hecho de que más de 70 mil niños hayan dejado de matricularse en este nivel educativo representa un grave retroceso, por lo que las políticas públicas deben orientarse a revertir cuanto antes este fenómeno.

Opinión

» Votaciones constituyentes

A nadie medianamente conocedor de las prácticas políticas le pueden escandalizar las negociaciones, y nadie puede creer que todo se negocia públicamente. La mirada infantil de que antes en política se hacían las cosas mal y ahora se hacen mejor no es verdad. Antes y ahora hay personas con malas prácticas, corruptas y traiciones entre amigos.

Por Paula Walker

» La ruta de Izkia Siches

Popularidad en campaña no es sinónimo de capacidad de gestión política en el gobierno. Hasta ahora, Siches ha mostrado mucho de lo primero, pero no tanto de lo segundo. Su indudable carisma es una cualidad muy valiosa, pero no suficiente, si es que pretende brillar en un eventual gabinete.

Por Juan Ignacio Brito

El café diario

Gabriel Boric visto por su mentor. Carlos Ruiz, sociólogo, académico de la U. de Chile y fundador de la SurDa en los noventa, ha sido un observador privilegiado del recorrido de la nueva generación de izquierda que se instalará en el gobierno de la mano de Gabriel Boric, pues desde hace más de una década que ha acompañado a los dirigentes del Frente Amplio, llegando a ser catalogado como su mentor intelectual. Hoy hablamos con él de la educación política del Presidente electo y los desafíos de su mandato.

Revisa aquí el podcast

De nuestro portal

Paula: Amamantar en público. Han pasado tres años desde la promulgación de la ley que establece medidas de protección a la lactancia materna y el amamantar en público sigue siendo un tema.

Qué pasa: Evita contagiarte. Conoce cuáles son los lugares más probables donde podrías infectarte con la variante ómicron de Covid.

Práctico: Arma tu gimnasio en casa. En tiempos de teletrabajo y con la variante omicrón al asecho, la nueva tendencia -y también necesidad- es la de entrenar en el hogar.

Culto: De España en el Corazón al Canto general. Estas son las obras de Neruda que casi le cuestan el Nobel de Literatura en 1971.

En portada

Accede a la versión papel digital de La Tercera desde aquí.