Estos son los lugares más probables donde podrías contagiarte con la variante Ómicron

A casi dos años del primer caso de Covid-19 registrado en Chile y luego de una baja de casos en el país, la variante Ómicron –junto con la variante Delta– han resultado ser extremadamente contagiosas.

Sin embargo, según los médicos y los científicos, existen algunos lugares en que el riesgo de contagiarse con alguna de estas variantes es mayor. Estos son algunos de ellos:

Grandes reuniones y fiestas

No se recomienda ir a fiestas o reuniones sociales que tengan un gran número de asistentes, debido a las probabilidades de contagio. En Chile, estas concentraciones se ven restringidas según la fase que esté atravesando la zona en la que se encuentren tanto los asistentes como el lugar de reunión.

Sin embargo, las reuniones masivas no tienen límites. En 2020, se detuvieron a 2.541 personas por asistir a estas fiestas, y desde enero hasta marzo de 2021 se vieron involucradas 4.942 personas.

Respecto a las festividades de fin de año, el doctor Anthony Fauci, principal asesor médico de la Casa Blanca para el coronavirus, dijo que ceremonias como el Año Nuevo, no son recomendables, sobre todo, considerando que a veces hay 40 a 50 personas “con todas las campanas y silbidos y todo el mundo abrazándose, besándose y deseando feliz año nuevo”.

Foto: Agencia Uno

Aeropuertos

Los aeropuertos y pasos fronterizos también son considerados focos de contagio. Sobre los aeropuertos, el sitio Eat This, Not That! rescató un comentario de Sheldon H. Jacobson, profesor de Ciencias de la Computación en la Universidad de Illinois, diciendo que “la parte más riesgosa del viaje aéreo es el tiempo antes y después de los vuelos, no durante los vuelos. Esperar en una terminal antes de abordar es un momento y un entorno vulnerables para la propagación del virus”.

En Chile, el gobierno por ahora solo permite el ingreso terrestre por el paso fronterizo Los Libertadores –ubicado en Valparaíso–, el cual contará con medidas de ingreso más estrictas.

Pasajeros en el aeropuerto Internacional de Miami, el pasado 4 de enero. Foto: AP

Tiendas e interior de restaurantes

La doctora Sara Cody, directora de salud pública y oficial de salud del condado de Santa Clara, dijo a Los Angeles Times que no recomienda comer al interior de restaurantes debido a las alzas de contagios de Covid-19 y la amenaza de la variante Ómicron.

“Recomendaría patrocinar su restaurante favorito pidiendo comida para llevar o entrega a domicilio; dando muchas propinas si puedes apoyarlos. Pero reunirse en el interior sin una mascarilla no es la forma más segura de estar en este momento, con Ómicron subiendo como está”, señaló la doctora.

El inmunólogo, Leo Nissola, citado por el mismo medio, aconsejó ir a comprar a las tiendas cuando estas no se encuentren con mucho público al interior, tratando de comprar rápido y evitar tener contacto con otros.

Una persona camina en un mall de Montreal, Canadá. Foto: AP

Iglesias y centro religiosos

Independiente de la pandemia, los creyentes aún profesan su fe y buscan sus respectivos centros de adoración para poder confesarse y rezar. No obstante, esto sigue siendo una alta fuente de exposición ante las variantes de coronavirus.

El decano de la Escuela de Salud Pública de Rutgers, Perry Halkitis, expuso al medio digital Northjersey.com que “si las personas se van a reunir en lugares de culto, deben estar preparadas para el hecho de que estarán expuestas a la variante”.

En el país, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo publicó recomendaciones y protocolos a seguir en las ceremonias religiosas, entre las cuales se encuentran los aforos, distanciamiento tanto de personas como de bancas y sillas, señalizaciones recomendadas, entre otros.

Transporte público

Millones de chilenos utilizan los distintos medios de transporte día a día. En relación a esto, la doctora y académica de la Facultad de Medicina, Vivian Luchsinger, dijo en una nota de la Universidad de Chile que considera al transporte público como uno de los focos principales de contagio de coronavirus.

“Si estás muy cerca de las personas, pueden haber infectados excretando el virus, y puedes infectarte. Además, en espacios cerrados, donde no hay movimientos del aire, la persona excreta las partículas virales, que quedan en las gotitas, en los aerosoles, que pueden permanecer harto tiempo en el aire, y mucha gente, que está muy cerca una de la otra, eso es lo mejor para la transmisión del virus”, dijo Luchsinger.

Playas

Con la llegada del verano y las vacaciones, uno de los destinos más comunes que eligen los chilenos es la playa. Sin embargo, esto también apunta a estas zonas como un foco de aglomeraciones en esta temporada.

El contexto de la pandemia llevó a las autoridades de salud y turismo a crear la campaña “Por un Verano sin Covid”, que cuenta con una guía de recomendaciones a seguir por los veraneantes.

El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) también liberó en octubre de 2021 la guía de recomendaciones para el uso de playas, la cual cuenta con medidas recomendadas para tener una convivencia segura en estas zonas costeras, entre las que se encuentran: el uso obligatorio de mascarilla –a menos que se ingrese al agua o esté quieto a una distancia de dos metros entre otras personas–, evitar deportes masivos y compartir artículos de playa, no ir a playas con alta concurrencia u otros.