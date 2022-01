Más evidencia de que el coronavirus se acerca a su etapa endémica gracias a la irrupción de Ómicron

Cuando Estados Unidos ya registra una cifra récord con más de un millón de casos de contagios marcada por la propagación de la variante Ómicron, en una jornada en la que además ha confirmado cerca de 1.700 muertos por Covid-19, los casos de coronavirus en el mundo ya suman un promedio diario de casi 1,5 millones, el doble de lo que se registró hace casi una semana.

Situación que hace pensar a los especialistas sobre enfermedades infecciones que este aumento drástico de infecciones es una evidencia más de que el virus Sars-CoV-2 puede estar entrando a una fase endémica.

Etapa del virus que muchos académicos e investigadores vienen advirtiendo hace ya un tiempo, pero que ahora se ve de manera acelerada, sobre todo cuando algunos advierten que esta abrupto aumento de contagios producirá lo que se conoce como inmunidad de rebaño.

La Dra. Fabiola Osorio, inmunóloga del Instituto de Ciencias Biomédicas ICBM, Facultad de Medicina Universidad de Chile y directora de la asociación chilena de inmunología, explica que la inmunidad de rebaño además de lograrse por infección natural ,es decir exponerse directamente al virus, “también se puede lograr a través de la vacunación, y no tenemos que olvidar que Chile es uno de los lugares pioneros en este proceso y tenemos una alta tasa de cobertura de inoculación”.

Por lo que hoy el país, estaría en un muy buen nivel en la inmunidad de rebaño, “y claramente la vacunación favorece de que podamos estar preparados sin tener que exponernos directamente (al virus)” agrega.

El jefe del grupo de trabajo sobre coronavirus del Ministerio de Sanidad de Israel, Salman Zarka, afirmó que la inmunidad de rebaño no está ni mucho menos garantizada.

“Tenemos que ser muy cautelosos con esto, especialmente a la luz de nuestra experiencia en los últimos dos años, en los que hemos visto a personas que se han recuperado (del coronavirus ) reinfectarse”, dijo Zarka a Ynet TV.

Para que una enfermedad infecciosa se clasifique en la fase endémica, el medio vox.com, dice que la tasa de infecciones debe estabilizarse más o menos a lo largo de los años, en lugar de mostrar peaks altos e inesperados como lo ha estado haciendo Covid-19.

El Dr. Flavio Salazar, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia IMII y vicerrector de investigación Universidad de Chile, explica que para que un virus pase a su etapa endémica, el patógeno pasa a infectar a un lugar determinado, o sea “que no es algo excepcional” como lo son el cáncer y la influenza.

Además, que sea endémico se relaciona con un control de los daños que produce el virus y “no genera esta amenaza a toda la población como es el Covid ahora”, y lo más probable es que esto pase con el Sars-CoV-2, agrega.

“Una enfermedad es endémica si el número reproductivo es estable en uno”, explicó al mismo medio Eleanor Murray, epidemióloga de la Universidad de Boston. “Eso significa que una persona infectada, en promedio, infecta a otra persona”.

A pesar de que Ómicron aún no llega a una etapa donde se pueda considerar que el virus ya es endémico, lo que puede seguir dilatando el fin de la actual crisis sanitaria, esta terminará simplemente porque todas las pandemias lo han hecho en su momento.

Foto: AFP

“Ciertamente, el Covid estará con nosotros para siempre”, dijo el Dr. Albert Ko, especialista en enfermedades infecciosas de la Escuela de Salud Pública de Yale. “Nunca podremos erradicarlo o eliminarlo , así que tenemos que identificar nuestros objetivos”.

el Dr. César Bustos, infectólogo Clínica Universidad de los Andes, dijo en una nota de Qué Pasa, que de lo que sí se está seguro es que esta variante puede producir que la población obtenga inmunidad y este virus se convierta en una endemia. “(Esto) es lo que va a ocurrir. Este virus no se va a ir y como no se va a ir, lo que tenemos que tener son un constante número de casos, el menor posible y que con la población inmunizada, o sea población vacunada, pues será un virus circular como cualquier otro virus respiratorio. Hacia eso es hacia lo que vamos a tender, pero no vamos a pretender que vamos a erradicar este virus, no es tan fácil”, dijo.

La variante más nueva es una advertencia sobre lo que seguirá sucediendo “a menos que nos tomemos en serio el final del juego”, dijo el Dr. Ko.

¿Cuándo comienza a llegar la etapa endémica?

La Dra. Osorio, señala que sobre el tiempo “es difícil dar una respuesta precisa a la pregunta”, ya que las variantes anteriores han tenido todas distintos comportamientos.

“Es probable que esto (etapa endémica) ocurra en algún momento, pero es difícil ahora anticiparlo porque es difícil anticipar cuánto va a durar esta variante, y tampoco hemos tenido el tiempo suficiente para ir estudiando las tomas en su magnitud” agrega.

Stephen Kissler, un experto en enfermedades infecciosas de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, declaró que cree que el período endémico ocurrirá cuando lidiar con el Covid-19 se convierta en “una especie de estado aceptable”.

El inmunólogo Ali Ellebedy de la Universidad de Washington en St. Louis dijo que cree que llegará un día en el futuro en el que alguien se infecte con el virus Sars-CoV-2 y solo tenga que quedarse en casa un par de días “y luego siga adelante el final“.

En general, un virus se vuelve endémico cuando los expertos en salud, organismos gubernamentales y las personas colectivamente que están de acuerdo con aceptar el nivel de impacto que tiene el virus; en otras palabras, ya no constituye una crisis activa, explicó a Vox, Murray.

Con el aumento de Ómicron en este momento y muchos gobiernos volviendo a imponer precauciones más estrictas como resultado, está claro que todavía estamos en modo de crisis. “Pero mucho depende de la carga que supondrá para el sistema de atención médica”, señaló al mismo medio Angela Rasmussen, viróloga de la Universidad de Saskatchewan en Canadá. “Y eso va a ser diferente de una comunidad a otra”.

(AP Photo/Joan Mateu)

Por eso, esta especialista, al contrario de la mayoría cree que esta variante de preocupación tiene el potencial de retrasar la endemicidad. Porque aunque está presentando una enfermedad mucho más leve que las cepas anteriores, el rápido aumento de casos podría volver a llevar a un colapso el los sistemas de salud.

En cambio hay otros especialistas que siguen pensando diferente y ven que este gran aumento de infecciones beneficiará a la población y aumentarán la inmunidad en las personas. “Eso será crucial en términos de silenciar las olas futuras “, dijo Joshua Michaud, director asociado de Política de Salud Global de la Kaiser Family Foundation.

Además de que Ómicron puede generar algo de inmunidad en la gran cantidad de personas que se infectan con él, las vacunas y los refuerzos también están contribuyendo a “un importante muro de inmunidad que se está construyendo”, dijo. Pero advirtió que “eso es un muro para las variantes que ya hemos visto. Podría haber otra variante que pudiera evadir la inmunidad en el futuro“. Algunos expertos ya están conjeturando que infectarse con Ómicron puede no brindarle mucha protección cruzada contra otras variantes, aunque un pequeño estudio inicial mostró signos positivos en ese frente.

¿Fin de la pandemia?

Son muchos los que describen esto como la “pregunta del millón de dólares”, ya que está sujeta a muchos factores, pero la Dra. Ramussen advirtió que “el factor determinante clave” de cuándo termina la pandemia es cuánto tiempo llevará hacer que las vacunas sean accesibles en todo el mundo.

Cuando la Organización Mundial de la Salud declare el fin, algunas partes del mundo seguirán luchando, especialmente los países de bajos ingresos que carecen de suficientes vacunas o tratamientos, mientras que otras pasarán más fácilmente a lo que los científicos llaman un estado “endémico”.

Sin embargo, aún nadie sabe cuándo sucederá aquello. Sólo se sabe que el fin se determinará cuando la OMS decida que suficientes países controlan los casos, hospitalizaciones y muertes de Covid.

Exactamente cuánta enfermedad y muerte continuas por Covid-19 soportará el mundo es en gran medida una cuestión social, no científica.

“No llegaremos a un punto en el que sea 2019 nuevamente”, dijo el Dr. Amesh Adalja, investigador principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud. “Tenemos que hacer que la gente piense en la tolerancia al riesgo”.

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU., está mirando hacia el futuro para controlar el virus de una manera “que no perturbe a la sociedad, que no perturbe la economía”.

Estados Unidos ya está enviando señales de que está en camino hacia lo que se convertirá en la nueva normalidad. La administración de Biden dice que hay suficientes herramientas (potenciadores de vacunas, nuevos tratamientos y enmascaramiento) para manejar incluso la amenaza de Ómicron sin los cierres de los primeros días de la pandemia. Y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, su sigla en inglés) simplemente redujeron a cinco días el tiempo que las personas con Covid-19 deben permanecer aisladas para no enfermar a otras.

India ofrece una idea de cómo es llegar a un nivel estable de Covid-19. Hasta hace poco, los casos reportados a diario se habían mantenido por debajo de 10.000 durante seis meses, pero solo después de un costo en vidas “demasiado traumático para calcular” causado por la variante Delta anterior, dijo el Dr. T. Jacob John, exjefe de virología del Christian Medical College en el sur de la India.

Por ahora sólo es seguro que Ómicron está en un gran alza, y que como dijo el Dr. William Moss, de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, espera que “este virus alcance el máximo” en su capacidad de realizar grandes saltos evolutivos.