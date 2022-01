Fuerte caída en matrícula de educación parvularia

Días atrás, el centro de estudios Acción Educar publicó un análisis en que se constata una preocupante caída en la matrícula de niños en educación parvularia, previsiblemente debido a la pandemia. De acuerdo a los datos publicados, en 2021 el número de párvulos en el sistema educativo se redujo significativamente respecto al año 2019, rompiendo con la tendencia creciente que se venía dando previamente y devolviéndonos a un nivel apenas superior al del año 2012, esto es, la menor cifra en los últimos nueve años. Del mismo modo, en términos de cobertura, el análisis arroja igualmente un empeoramiento y si en 2019 ésta había alcanzado su punto más alto, en 2021 retrocedió a 52%, la menor tasa desde 2014.

Como consecuencia, se estima que casi 72 mil niños habrían dejado de matricularse en este nivel educativo, los que, de no reinsertarse pronto, sufrirán importantes efectos para su futuro, considerando que es precisamente en las etapas más tempranas donde los efectos de una educación deficiente pueden generar daños en los procesos de aprendizaje muy difíciles de revertir más adelante. Si bien es posible que algunos de ellos estén accediendo a otras alternativas de cuidado de buena calidad, es previsible que no sea la realidad de la mayoría, a pesar de los esfuerzos que se vienen realizando en los últimos años para comunicar la importancia que tiene la educación temprana -en especial para quienes provienen de entornos más vulnerables-, en tanto permite reducir las brechas que los afectan y que se manifiestan desde temprano en la vida.

Adicionalmente, es probable que el retroceso en el acceso a la educación parvularia se relacione con la demora que se ha visto en la recuperación de la participación laboral de las mujeres, que no ha seguido el mismo ritmo que la de los hombres. Esto, posiblemente, se relacione con el mayor rol que tiene la mujer en el cuidado de los hijos pequeños al interior del hogar, lo cual se ve exacerbado por la imposibilidad de un número significativo de ellas de poder compatibilizar dicha función con su trabajo remunerado.

No obstante, el trasfondo de todo lo anterior es sin duda el insuficiente aprecio que existe aún en una parte de la población por la educación parvularia, que no ha logrado encumbrarse como una alternativa que entregue confianza por su aporte al desarrollo de los niños. De este modo, el no enviarlos a este nivel educativo sería una elección que no cambiará hasta no tener opciones de calidad que les entreguen tranquilidad y seguridad a los padres. En ese contexto, estas cifras recuerdan el desafío que existe en esta materia para el país y le imponen desde ya un reto al gobierno entrante, el que debería otorgarle una prioridad todavía mayor a este nivel educativo, lo que al menos en términos económicos podría ir en contra de lo que se ha presentado en su programa, donde destaca por ejemplo la condonación de las deudas del Crédito con Aval del Estado.