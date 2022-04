Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: el complejo escenario político para la ministra Siches tras su nuevo error no forzado

El complejo escenario político para la ministra Siches tras un nuevo error no forzado

Pese al respaldo que le entregó el Presidente Gabriel Boric, distintos analistas coincidieron ayer en que el nuevo traspié de la ministra Izkia Siches –forzada a disculparse tras levantar una grave y falsa denuncia contra el gobierno de Sebastián Piñera– la dejó en una posición en extremo compleja, con escaso margen para cometer más errores (“la línea de crédito se le está acabando”, comentaban en el oficialismo) y con su credibilidad y liderazgo político debilitado.

Más allá de que el gobierno buscase circunscribir la responsabilidad del infortunio en una funcionaria del Servicio Nacional de Migraciones que habría transmitido información errada sobre un frustrado vuelo con venezolanos deportados, el episodio provocó que se volviera a poner en entredicho si la elección del Presidente Boric para encabezar el Ministerio del Interior fue la más acertada.

La inexperiencia política de Siches y su decisión de rodearse de asesores en su misma condición, son algunos factores que se mencionaron para explicar su seguidilla de desaciertos. El problema, se advirtió en el oficialismo, es que ya comienzan a comprometer la gestión del gobierno, justo en momentos difíciles –tramitación del quinto retiro, agudización de la violencia en La Araucanía–, para los que se requiere una conducción robusta.

Horas de crisis en Palacio: la compleja situación en que la noche del miércoles quedó la ministra Siches mantuvo en vilo a todo el comité político de La Moneda. Pese al respaldo entregado por el Presidente Boric, en privado el Mandatario le hizo un fuerte llamado de atención, no escondiendo su molestia con el episodio que terminó empañando el anuncio del plan de reactivación que venía preparando el gobierno hace semanas. Desde la Segpres, en tanto, debieron contactar a varios parlamentarios oficialistas para pedirles que, al hablar con la prensa, no fueran tan críticos con la ministra y evitar, así, que la crisis escalara. Lee más de esta historia.

El frágil sustento político de la ministra: después de su fallida visita a Temucuicui y otros errores no forzados, la titular del Interior ha ido perdiendo piso dentro del propio oficialismo, un efecto que se ve profundizado al no ser militante de un partido que la blinde. Ayer los respaldos vinieron principalmente de dirigentes de la ex Concertación. Lee más de esta historia.

El círculo de hierro de Siches en la mira: tras el nuevo error no forzado de la ministra, no fueron pocos los que apuntaron a sus asesores más cercanos en la cartera, la mayoría provenientes del Colegio Médico y sin experiencia política. Lee más de esta historia.

Migraciones abre sumario: luego de que ayer se señalara que la falsa acusación de la ministra Siches se originó en información entregada el 25 de marzo por la directora subrogante del Servicio Nacional de Migraciones, Carmen Gloria Daneri, el nuevo jefe de la repartición, Luis Eduardo Thayer, solicitó la apertura de una investigación para determinar responsabilidades. Lee más de esta historia.

El episodio que reactivó al piñerismo: la denuncia de la titular del Interior movilizó a los ex colaboradores del ex Presidente Piñera, quienes se coordinaron para analizar cómo reaccionar a sus declaraciones. En paralelo, los partidos de derecha dejaron atrás sus rencillas para comenzar a evaluar distintas ofensivas. Lee más de esta historia.

Las otras polémicas de Siches: desde la asunción del gobierno la gestión de la ministra del Interior se ha visto afectada por distintas controversias, como su fallido ingreso a la comunidad mapuche de Temucuicui, haber asegurado que en Chile existen “presos políticos” (lo que fue desmentido por el subsecretario Manuel Monsalve), sus críticas al Poder Judicial y el uso del concepto Wallmapu, que generó críticas en Argentina ad portas de la visita del Presidente Boric a ese país. Lee más de esta historia.

A foco...

> Las principales medidas del plan de recuperación económica anunciado ayer por el Presidente Boric

El gobierno dio a conocer ayer su plan de recuperación económica denominado “Chile Apoya” y que considera recursos totales por US$ 3.726 millones, de los cuales US$ 1.340 millones corresponden a ayudas directas a las familias. Según se explicó, el diseño busca no solo ayudar a quienes han quedado rezagados en la economía y facilitar la reinserción en el mercado laboral, sino que también hacer frente al creciente costo de la vida. Estas son las principales medidas:

Prórroga del IFE Laboral. Se extenderán los plazos para postular al subsidio hasta septiembre de este año, para que los beneficios se paguen hasta diciembre. Para mujeres, jóvenes entre 18 y 23 años, mayores de 54 años y personas con discapacidad se pagará el 60% de la remuneración bruta mensual imponible, con tope hasta $300.000 mensuales.

Congelamiento en las tarifas del transporte. Pese a que el panel de expertos recomendó subir las tarifas del transporte público en $30, se inyectarán recursos a los subsidios del sistema RED (ex Transantiago) y también a la locomoción en regiones para congelar los precios durante todo el presente año.

Contención del precio de la parafina. Esto, mediante un incremento por más de US$ 20 millones en los recursos del Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo. También se buscará ampliar la competencia en el mercado de la distribución de gas para facilitar un descenso en sus precios.

Reajuste en la tarjeta Junaeb. Se establece un incremento de 15% a la Beca de Alimentación para la Educación Superior, elevándola desde los actuales $ 32 mil mensuales (monto que se ha mantenido inalterable desde hace casi 10 años) a $ 37 mil desde junio próximo.

IFE en caso de confinamiento. De decretarse una cuarentena generalizada, se activará automáticamente –vía proyecto de ley- un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de amplia cobertura para compensar a quienes se vean afectados por la pérdida de sus ingresos.

Bono a trabajadores de la cultura. Se trata de una ayuda de hasta $450.000 a la que podrán acceder los afectados por la disminución de ingresos durante la pandemia, según criterios definidos por el Ministerio de la Cultura.

Mejoras al Seguro de Cesantía. Se flexibilizarán algunos requisitos para acceder al seguro junto con elevar sus beneficios. Por ejemplo, se requerirá la mitad de las cotizaciones que se pedían para acceder al fondo solidario y se eliminará la exigencia de cotizaciones previas para retiros del fondo individual. Además, se aumentará la tasa de reemplazo a la que se puede acceder.

Salario mínimo. Se ingresará un proyecto para elevarlo, de forma escalonada, a $400.000 brutos. Aunque no se precisó la gradualidad de los incrementos, se explicó que estos estarán determinados por la negociación que ayer se inició con la CUT.

Programas Corfo y Sercotec. Se aumentará la cobertura de los programas de apoyo a la reactivación concentrados en actividades del turismo, la cultura y el emprendimiento femenino, el cual busca beneficiar a 120.000 MiPyMEs. También se flexibilizarán los programas de garantías para apoyar a empresas que no accedieron a créditos Fogape. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Martínez queda en libertad. La Corte Marcial levantó la prisión preventiva del ex comandante en jefe del Ejército, procesado por la jueza Romy Rutherford en el marco de la indagatoria por corrupción en la institución castrense. Sigue leyendo

> Violencia en el sur. La delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, abordó los hechos de violencia rural que afectan a la región y señaló que, en este momento, “no tenemos ninguna manera de controlar lo que está ocurriendo”. Sigue leyendo

> Precios de alimentos. El IPC de los alimentos aumentó en febrero un 9,1%, su mayor variación desde que comenzó la nueva canasta de precios en 2020. Carnes y aceites lideran los incrementos y el valor del pan seguiría subiendo. Sigue leyendo

Editorial

Inacción frente a la toma de inmuebles

Es preocupante que desde la esfera judicial y gubernamental se estén enviando señales muy equívocas, haciendo que el estado de derecho pierda eficacia.

Opinión

» Plebiscito de huida

La Convención Constitucional recibió un encargo muy claro: proponer una Constitución que mire al bien común. No lo ha hecho; por el contrario, ha incurrido en notable abandono de ese deber esencial. En efecto, lo que hasta ahora se perfila como proyecto es una institucionalidad que desecha 200 años de República y refunda la nación sobre bases vengativas, discriminatorias y perjudiciales para los ciudadanos.

Por Álvaro Ortúzar

» Vagones rosa: ¿segregar en vez de educar?

La primera vez que vi los llamados “vagones rosa” fue en Ciudad de México, hace una década. Al principio me pareció una medida extrema, quizás conveniente, en una capital conocida por altísimos niveles de violencia de género. Pero, a poco andar, me convencí de que no podía ser la manera de solucionar el tema de fondo.

Por Alejandra Sepúlveda

El café diario

Las definiciones económicas clave de la nueva Constitución. ¿Cuáles son las principales definiciones que hasta ahora ha tomado la Convención sobre la organización económica de Chile? ¿Dónde están las principales tensiones? ¿Qué implica tomar una opción sobre otra? El economista socialista Óscar Landerretche ha escrito un libro precisamente sobre esto, titulado “Siete nudos: las tensiones económicas del proceso constituyente”. Con él conversamos hoy en El Café Diario.

El Café Diario

De nuestro portal

En portada

