Rubios, Wallmapu, ‘presos políticos’ y fallido ingreso a Temucuicui: las otras polémicas de la ministra Izkia Siches

Una grave acusación en el Congreso, de la que debió retractarse, tiene a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, como centro de las críticas a la administración del Presidente Gabriel Boric.

Durante la sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados el miércoles, la jefa de gabinete afirmó que un avión con personas extranjeras expulsadas por el anterior gobierno debió retornar a Chile con todos ellos abordo. “Emití información incorrecta”, se excusó luego la expresidenta del Colegio Médico ante la polémica.

No fue la primera vez que la ministra hacía esta acusación en contra del gobierno de Sebastián Piñera. En una entrevista con El Diario de Atacama con fecha del 1 de abril ya había hablado del tema. “Se nos informó que uno de los aviones de deportación organizado por Chile no pudo tener el destino que era Venezuela”, afirmó en el matutino regional.

Wallmapu

Ad portas de la visita de Estado de Boric a Argentina -la primera salida internacional del Presidente-, la oposición al Mandatario Alberto Fernández criticó que el término mapuche Wallmapu fuera usado por autoridades del gobierno chileno para referirse a la Macrozona Sur, pues incluye parte del territorio argentino. Se trató de una polémica que cruzó la cordillera y agitó la relación con el país trasandino.

“Si he producido malestar a nivel nacional o trasandino pido todas las excusas correspondientes”, se disculpó Siches, consultada al respecto durante un viaje a Atacama. Sin embargo, esta semana, en el Congreso, volvió a emplear el término.

Temucuicui

Durante sus primeros días en la cartera la ministra del Interior organizo una gira a La Araucanía, sin embargo, el periplo será recordado principalmente por su fallido intento de ingresar a la comunidad mapuche tradicional de Temucuicui, para entrevistarse con Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca, comunero asesinado el 2018. Un vehículo quemado en medio del camino y disparos obligaron a la comitiva a retirarse. La planificación de esa reunión fue criticada por partidarios de gobierno.

“Hubo evidentemente situaciones que no se previeron”, afirmó al respecto la diputada del Partido Comunista Karol Cariola, agregando que “poner en riesgo a un equipo ministerial por parte del gobierno es una situación bastante compleja”.

“Para iniciar un camino de paz y diálogo era muy importante que la primera visita del gobierno a la Araucanía no tuviera tropiezos. Tal vez se pudo haber planificado de forma más prolija”, señaló por su parte el senador del PPD por La Araucanía Jaime Quintana.

La representante del Pueblo Mapuche en la Convención Constitucional Rosa Catrileo comentó, por su parte, “el protocolo mapuche no es llegar e ir a una casa”.

“Presos políticos”

“Aquellas personas que creen que la vía violenta nos va a permitir avanzar, incluyendo demandas hacia presos políticos mapuches, están muy equivocadas”, afirmó la ministra Izkia Siches luego de su visita a La Araucanía y el frustrado ingreso a la comunidad de Temucui.

En La Moneda no hay consenso respecto al tema y el uso del concepto por parte de la jefa de gabinete derivó en declaraciones contradictorias. “Respecto al sistema judicial ese calificativo no aplica, pero desde el punto de vista político tenemos un problema que es mucho más complejo”, afirmó la vocera Camila Vallejo. Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, señaló que “están condenados por un delito que está tipificado en el Código Penal. Desde esa perspectiva no son presos políticos” y el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, dijo que hubo “persecuciones y muchas veces prisión política por algunos que han sido, ya derechamente, confirmados como montaje en el pasado”.

Rubios

La titular de Interior tuvo también una cuestionada intervención en el encuentro Icare: Agenda Política 2022 en el que criticó al sistema judicial. “Si yo pillo a una persona al lado de un evento, de un crimen y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada”, afirmó la secretaria de Estado, generando una dura réplica de la alcaldesa de la comuna aludida, Daniela Peñaloza, que la acusó de hacer “caricaturas odiosas”.

Desde los aludidos, Ángela Vivanco, vocera de la Corte Suprema, también respondió al planteamiento que hizo la ministra. “No compartimos que el Poder Judicial opere con estos criterios racistas, clasistas u otras cosas por el estilo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo continuo por hacer las cosas justamente en el sentido contrario”, aseguró.

Las polémicas de la ministra Siches, antigua colaboradora de Gabriel Boric en el Senado de la Universidad de Chile, tuvieron una pausa desde el 20 de marzo cuando dio positivo a coronavirus y debió mantenerse alejada de sus funciones presenciales por unos días.