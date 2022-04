Boric se reúne con Alberto Fernández y dice que espera dar señal de “complicidad” con gobierno argentino y “recuperar la voz de América Latina en foros mundiales”

“Me crie en la Patagonia, más cerca de Argentina que del centro de Chile, por lo tanto tenemos una relación muy querida y afectuosa”.

Con un breve punto de prensa y una caminata desde el Tower Hotel -en donde se hospeda- hasta el monumento del Libertador General José de San Martín, ubicado en Avenida Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires. Así comenzó la agenda del Presidente Gabriel Boric en Argentina, este lunes 4 de abril, en su primera visita de Estado.

Antes de las 8.30 -horario chileno-, y previo a que diera inicio a su traslado a pie, el Mandatario se tomó unos minutos para responder preguntas y marcar la importancia de este primer viaje internacional en territorio trasandino.

“Para mí era muy importante dar esta señal no solo de visita de Estado y de hermandad entre los pueblos, sino que también de complicidad con el gobierno del Presidente Alberto Fernández. Tenemos mucho que trabajar en conjunto, fomentar la integración, la inversión en materia económica, pero también el intercambio cultural, el apoyo político y recuperar también la voz de América Latina en los foros mundiales”, precisó.

Tras su primera intervención de la mañana, y en el marco de una nueva conmemoración del Abrazo de Maipú que se rememora el 5 de abril, el Mandatario llegó hasta la plaza Libertador General José de San Martín para rendir homenaje con la entrega de una ofrenda floral, acompañado por el canciller argentino Santiago Andrés Cafiero.

El Presidente Gabriel Boric, junto al canciller argentino, Santiago Andrés Cafiero, rinde homenaje al monumento del Libertador General José de San Martín.

El acto de homenaje duró menos de 15 minutos y culminó para iniciar el traslado del Presidente Boric hasta la Casa Rosada. En su arribo, fue recibido con honores militares, mientras que en el pórtico central de la casa de gobierno lo esperaba su par argentino, Alberto Fernández.

En su encuentro, iniciaron un recorrido por la sede del Poder Ejecutivo que fue guiado por la autoridad trasandina. “Buenos días”, le decía el Presidente Boric a cada escolta presidencial durante la caminata hasta el Salón Blanco, en donde ambos mandatarios concretaron una foto oficial con el fondo de la bandera chilena y argentina. Minutos después, se dirigieron al despacho presidencial para dar inicio a un encuentro privado.

En paralelo, la delegación chilena que acompaña al Presidente Boric concretó una reunión ampliada con ministros argentinos por casi una hora, a la que se unieron después ambos mandatarios una vez finalizada su cita.

El Presidente Gabriel Boric en una reunión ampliada entre la delegación chilena y argentina.

Una vez culminada las bilaterales de trabajo, los jefes de Estado, junto a sus ministros, dieron iniciaron a un acto de firmas de memorándum de entendimiento entre ambas naciones.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, Antonia Orellana, junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez, fueron las primeras realizar una firma. En concreto, se trató de un acuerdo de entendimiento sobre Cooperación en Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres.

Después, se firmó un acuerdo sobre Cooperación de Sitios y Recuperación de Espacios de la Memoria, entre el ministro de Justicia y Derechos Humanos trasandino, Martín Soria, y la ministra de Cultura chilena, Julieta Brodsky; y seguidamente un memorándum de entendimiento entre el ministro de Relaciones Exteriores y la canciller Antonia Urrejola, para la Cooperación en Asuntos Consulares y otro sobre Cooperación en Materia de Derechos Humanos LGBTIQ+.

Luego de los gestos y pactos entre los dos países, ambos mandatarios participaron en una declaración conjunta ante los medios de comunicación en el Museo Bicentenario de la Casa Rosada. Durante la instancia, el Presidente Boric agradeció el recibimiento de las autoridades argentinas, mientras que Fernández, en su alocución, llamó al frenteamplista “querido amigo”.

El Presidente Gabriel Boric, con el Mandatario argentino, Alberto Fernández.

Luego, comenzó la ronda de preguntas. El primer tema sobre la mesa fue la utilización del concepto Wallmapu por parte de la ministra del Interior, Izkia Siches, y la controversia causada a raíz de la molestia de autoridades argentinas. En esta ocasión, ambos mandatarios desestimaron una eventual polémica.

“No hay ninguna confusión”, dijo al respecto Fernández, y aseguró que aquellas palabras “para nosotros no generaron absolutamente ninguna inquietud”. En tanto, Boric adhirió a la declaración de su par argentino y expresó que “ninguno de nosotros ha puesto en cuestión la soberanía territorial de nuestros países”.

Otro tópico que fue abordado por ambos jefes de Estado fue la petición de extradición de Galvarino Apablaza, exlíder del FPMR acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Jaime Guzmán y se encuentra en Argentina hace más de veinte años.

Sobre aquello, Boric señaló que conversó respecto a este tema con Fernández, luego también de que desde la oposición hayan realizado un llamado al gobierno del frenteamplista a que se planteara la situación durante su visita de Estado. Al respecto, el Presidente argentino aseguró que “será el Poder Judicial quién resuelva cómo esto evoluciona”.

Antes de emprender rumbo a Argentina para concretar su visita de Estado, el Mandatario concedió una entrevista al diario trasandino Página 12. En ella, abordó las críticas que desde su propio sector político ha recibido tras realizar comentarios condenando los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, y al respecto expresó que “no puede ser que cuando los Derechos Humanos son vulnerados por gobiernos que se consideran afines, miremos para un lado. Y cuando son vulnerados por gobiernos que consideramos adversarios, pongamos el grito en el cielo”.

En su visita a la Casa Rosada, fue consultado sobre aquellos dichos. En la ocasión, indicó que “el problema que existe en algunos sectores de izquierda respecto de un doble estándar en materia de derechos humanos también lo tienen los sectores de la derecha cuando hablan solo de la triada Cuba, Venezuela Nicaragua”, comenzó diciendo.

“¿Por qué los medios solo me preguntan por Venezuela, Cuba y Nicaragua y no me preguntan por las violaciones de derechos humanos, por ejemplo, de nuestro país, de Chile? O de los asesinatos de dirigentes sociales en Colombia. Los derechos humanos se tienen que respetar de manera íntegra y nuestro Estado tienen que promoverlo de manera íntegra en todos los lugares del mundo, independiente del color político del gobierno que los vulnere”, agregó, y aseguró que desde la actual administración no harán “distinción”.

También, hizo un llamado a no utilizar “el sufrimiento de pueblos (...) para tratas de sacar beneficios de política interna”.

Presidente Gabriel Boric recorre la Casa Rosada con el Mandatario argentino, Alberto Fernández.

Boric por Las Malvinas: “No tengo dudas de qué lado estar”

El Presidente Boric también abordó la histórica demanda de Argentina sobre las Malvinas y el conflicto por la plataforma continental extendida en la Antártica.

Sobre el primer punto, el frenteamplista sostuvo que “nosotros mantenemos la política que han tenido los presidentes Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñera, respecto a apoyar la reivindicación territorial de argentina sobre las Malvinas. Y en esto, no tengo dudas de qué lado estar. Por cierto, siempre del lado de la paz y de que estos conflictos de deben resolver de manera pacífica”.

“Tengo toda la disposición a poder conversarlo y estudiarlo en conjunto con el Presidente de Argentina”, agregó Boric.

Mientras que respecto a la discrepancia por la plataforma continental en la Antártica, el Jefe de Estado nacional, indicó que “nosotros acá podremos tener una diferencia, pero no me cabe ninguna duda que esa diferencia en particular respecto a la plataforma continental antártica la vamos a resolver mediante los buenos oficios, la vía democrática”.

Visita al Congreso argentino

Tras el fin de la declaración conjunta, se realizó una pausa en la agenda del Presidente Boric, la cual se retomó a las 13.20 horario chileno, para trasladarse al Congreso de la Nación y encontrarse con la presidenta provisional del Senado de Argentina, Claudia Ledesma, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Hasta la sede del Parlamento llegó junto a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados de Chile, Álvaro Elizalde (PS) y Raúl Soto (PPD), y el resto de la comitiva parlamentaria, para concretar un encuentro ampliado de trabajo.

“Ha sido una reunión bastante fructifera donde hemos hablado de iniciativas de integración específicas y particularmente, la relación que tiene que existir entre los Congresos de Chile y Argentina”, aseguró Elizalde.

El senador agregó que “lo que hemos querido dar como señal desde Chile es precisamente la voluntad de integración con Argentina”.

Por su parte, Soto sostuvo que “hemos tenido una gran recepción desde el punto de vista de fortalecer el vínculo diplomático, político y también legislativos para avanzar juntos en una agenda de desarrollo de más y mejores legislaciones y políticas públicas en beneficios de nuestros pueblos”.

Durante el recorrido que el Presidente Boric hizo del Parlamento argentino, se le regaló una camiseta del Club Atlético Tigre por parte del diputado trasandino Sergio Massa.

Reunión en la Corte Suprema, acto cultural y cena de honor

Más tarde, emprenderá rumbo hasta el edificio de la Corte Suprema de Justicia, para realizar una reunión protocolar con el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia argentina, Carlos RosenKrantz, en la que también participará el presidente de la Corte Suprema de Chile, Juan Eduardo Fuentes.

Para cerrar la primera jornada en Argentina, junto a su par Fernández, Boric asistirá al show cultural “Encuentro Trasandino”, que se realizará en el Salón Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner, y en el que estarán algunos artistas como Manuel García, Inti Illimani, Víctor Heredia y Chango Spasiuk.

Al llegar a dicho recinto, un grupo de chilenos recibió a Boric con gritos alusivos a los detenidos por el estallido social: Que no se te olviden los presos”, fueron parte de las consignas con las que se recibió al Presidente.

Más tarde, en el mismo centro, se realizará una cena de Estado en su honor, ofrecida por el mismo Fernández.

Regalo a Maya Fernández

Por otro lado, en el marco de las reuniones bilaterales 2+2 entre distintos ministros de Estado chilenos y argentinos, el titular de Defensa del país vecino, Jorge Enrique Taiana le regaló a su par chilena Maya Fernández una foto de su abuela Hortensia Bussi, un 11 de septiembre en Buenos Aires a finales de los 80, leyendo la revista Nunca Más.

Fernández, visiblemente emocionada, agradeció el gesto y mostró el cuadro a la prensa.