Presidentes Boric y Fernández desestiman polémica por concepto ‘Wallmapu’: “Ninguno de nosotros ha puesto en cuestión la soberanía territorial de nuestros países”

“No hay ninguna confusión”.

Con esa respuesta el Presidente argentino, Alberto Fernández, en medio de una declaración conjunta con el Mandatario Gabriel Boric durante su primera visita de Estado al país vecino, desestimó una eventual polémica entre ambos gobiernos por el uso del concepto “Wallmapu” por parte de la ministra del Interior, Izkia Siches.

La secretaria de Estado, durante su frustrado viaje a La Araucanía y en ocasiones posteriores, empleó aquel término para referirse a los territorios de la Macrozona Sur y por el que los pueblos originarios evocan a una región ancestral y que incluye tierras que actualmente pertenecen a provincias del país vecino.

Y si bien su utilización molestó a figuras políticas chilenas de la oposición, también causó la reacción de autoridades argentinas, como la del exministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni.

“Le exigimos a nuestro gobierno nacional que sean férreos en el posicionamiento y les aclaren a los chilenos que no existe ningún Wallmapu, existe la provincia del Chubut”, dijo Massoni la semana pasada. Sus declaraciones se sumaron a las del diputado provincial de Mendoza, Gustavo Cairo, quien pidió a la Cancillería argentina que “eleve de forma urgente el reclamo pertinente a las autoridades chilenas por ser una grave intromisión a la soberanía nacional”.

Posteriormente la ministra Siches salió al paso de la polémica y planteó las “excusas correspondientes”.

“Para nada está en mi intención inmiscuirme en el territorio de nuestros hermanos trasandinos. Quiero ser muy clara, el término está enfocado a nuestro territorio nacional”, señaló la jefa de gabinete el jueves pasado, agregando: “si he producido malestar a nivel nacional o a nivel trasandino pido todas las excusas correspondientes”.

La controversia, finalmente, llegó hasta la Casa Rosada. Este lunes, tras realizar un acto de firmas de memorándum de entendimiento entre ambas naciones en el marco de la visita de Estado, tanto Boric como Fernández fueron consultados al respecto.

“Eso quedó absolutamente aclarado. Inmediatamente el gobierno chileno y el Presidente, particularmente, se ocupó de explicarme el alcance de esas palabras que, para nosotros, no generaron absolutamente ninguna inquietud”, precisó el mandatario trasandino en una breve respuesta.

A su turno, el Presidente chileno expresó que en “lo referente a que se ha tratado de levantar una polémica, me quedo con las declaraciones del Presidente Alberto Fernández. Acá ninguno de nosotros ha puesto en cuestión la soberanía territorial de nuestros respectivos países”, añadiendo que “no tenemos temas pendientes al respecto”.

Además, apuntó a la conformación del “Comité Wallmapu”, una instancia de diálogo con comunidades indígenas creada en 2020, durante el segundo gobierno de expresidente Sebastián Piñera y en la que ya se había empleado el concepto.

“El comité Wallmapu, la respuesta institucional del Presidente Piñera ante la crisis en el sur. Este martes partió la instancia permanente que busca dar la solución al conflicto en la Macrozona Sur. Martes 8 de septiembre de 2020″, comenzó diciendo el Jefe de Estado.

“Esto no es un tema que estamos inventando nosotros, no es un tema que haya inventado el Presidente Piñera, no es un tema que tenga que ver con la soberanía territorial argentina. Es un tema en el cual tenemos que hacernos cargo, entre un conflicto y en el cual nos corresponde a nosotros entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche, y eso no lo vamos a desconocer”, agregó.

“Nosotros hemos decidido un camino, que es el camino del diálogo y ese diálogo les va a molestar a muchos, a quienes justamente creen que a partir de la violencia o a partir de enfrentamientos se pueden conseguir cosas. O quienes creen también que el conflicto que existe en nuestro país entre el Estado y el pueblo mapuche es solo un conflicto de orden público, no. No es solo un conflicto de orden público, es histórico y político”, complementó.