Corte Suprema responde a la ministra Siches: “El Poder Judicial no tiene una formación clasista”

Las duras críticas de la ministra del Interior, Izkia Siches, al Poder Judicial fueron mal recibidas en la Corte Suprema. Fue en una actividad en Icare cuando la secretaria de Estado lanzó sus dardos directamente hacia los jueces. “Si yo pillo a una persona en un crimen y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada. Si yo pillo a esa persona en La Pintana, es pobre, me lo llevo detenido. Si lo pillo en La Araucanía me lo llevo detenido, allano su casa, agarro a los niños y violento a toda una comunidad. Ese es un sistema judicial que hay que ir a mirar, porque eso crea esta sensación de diferencias. Eso nos hace mal como país, nos divide, nos segrega y da la sensación de que no hay una justicia que es homogénea”, dijo ante los empresarios.

Sus palabras fueron rechazadas por los ministros del máximo tribunal. En privado, algunos magistrados consideraron que su reflexión era una “caricatura” que no estaba “fundada en hechos”. Un supremo consideró que fueron palabras “imprudentes e ignorantes” y que sus dichos no correspondían a una persona con la investidura de ministra del Interior.

La vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, dijo no compartir el tono de esos comentarios, pero al ser consultada por La Tercera rechazó la reflexión hecha por la titular de Interior. “Obviamente, nosotros no compartimos que el Poder Judicial opere con estos criterios racistas, clasistas u otras cosas por el estilo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo continuo por hacer las cosas justamente en el sentido contrario. De hecho, tenemos protocolos para asegurar que el trato sea igual para todos y con especial atención con todo tipo de vulnerabilidades, no solo económicas. En consecuencia, el Poder Judicial va justamente en un sentido contrario a lo comentado por la ministra”, afirmó la jueza.

Vivanco agregó que “el Poder Judicial no tiene una formación clasista, está integrado por personas de distintos orígenes y clases sociales, nadie ingresa marcado para favorecer a gente más rica y eso sería ir contra todos nuestros principios”.

La suprema reafirmó que toda la judicatura ha hecho esfuerzos para derribar estos obstáculos en el acceso a la justicia: “También creo que ese tipo de criterios hace mucho tiempo que fueron superados tanto por la sociedad chilena como por los distintos organismos públicos. El país ha logrado superar eso y los sesgos y prejuicios no hay que revivirlos”.

Finalmente, apuntó a que “lo que debemos seguir haciendo es trabajar por mejorar el acceso a la justicia. Esta idea de que existe una justicia para algunos y no para otros la rechazo totalmente, porque nuestros esfuerzos hace mucho tiempo que van en el sentido contrario. Justamente nuestra insistencia en preservar la independencia del Poder Judicial busca que haya una misma justicia para todos”.