Acto repudiable

SEÑOR DIRECTOR:

No conozco al Presidente Boric, no voté por él y me declaro opositor a su gobierno. Sin embargo, me resulta absolutamente repudiable la actitud del periodista Benjamín Lillo al interrumpir públicamente al jefe del Estado mientras este intervenía en la Conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa, lo que ha sido destacado internamente y en el exterior. Una cosa es la libertad de prensa -que todos respetamos- y otra muy distinta es atropellar con publicidad, con falta de oportunidad y en tono descomedido a la más alta autoridad del país.

El hecho de que ya nos hayamos acostumbrado a faltarle el respeto a las instituciones del Estado -y el Presidente es una de ellas- ha sido una de las causas primordiales por las cuales hemos llegado al estado de cuasi anarquía en que vivimos.

Demetrio Infante Figueroa