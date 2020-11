Atención: lista de espera y salud primaria

Por Joseph Ramos, vicepresidente, y José Luis Contreras, investigador senior, Comisión Nacional de Productividad

La salud es y seguirá siendo una de las principales preocupaciones de los chilenos. No fue casualidad que el gobierno de la Presidenta Bachelet solicitara a la Comisión Nacional de Productividad (CNP) realizar un estudio sobre cómo mejorar la eficiencia y gestión en el uso de los pabellones quirúrgicos y acortar los tiempos de espera no AUGE, solicitud que fue ratificada por el Presidente Piñera al asumir su mandato. Las conclusiones y recomendaciones de esta investigación fueron claves. Evidenciaron que el tiempo institucional destinado a la atención quirúrgica es poco (de 8-17 de lunes a viernes) y que solo la mitad es efectivamente usado. Se recomendó entonces extender el horario de 8-20 hrs. de lunes a sábado ocupando para ello turnos, comenzando efectivamente a las 8 y terminando a las 20 hrs. El informe entregó además propuestas para una mejor gestión de la lista de espera que considere priorizar la atención según criterios clínicos de gravedad sanitaria y no solo tiempo de espera.

Enfrentados al escenario Covid-19, la búsqueda de alternativas que permitan hacer más eficiente la capacidad de atención se hace imperativo. En efecto, el Ministerio de Salud (junio de 2020) reveló importantes retrasos en la atención de casos AUGE y no AUGE a causa de la pandemia, lo que ha repercutido en un aumento significativo de las listas y tiempos de espera. Para enfrentar este desafío, el Minsal informó recientemente que se implementarán medidas para extender el horario de uso de los pabellones hasta las 20 hrs., incluyendo sábados y posiblemente domingos; y establecer criterios de priorización en la atención con tal de atender 150 mil casos quirúrgicos más al año, esto en concordancia con lo propuesto por la CNP.

Una mejor capacidad del sistema necesariamente involucra a la Atención Primaria de Salud, la cual cumple con el rol fundamental de prevenir y promocionar el cuidado de la salud en la población. Varios de los casos hoy, en lista de espera o urgencias, son reflejo de la insuficiente capacidad de la atención primaria, por ejemplo, en el seguimiento y control de la persona durante su ciclo de vida.

Posibles causas de tal capacidad son la insuficiencia de recursos, inadecuada gestión de los mismos, aspectos normativos, entre otros.

Por ello, recientemente la CNP recibió un nuevo mandato del gobierno: realizar el estudio denominado “Eficiencia en la gestión de atención primaria de salud”, cuyo objetivo es elaborar recomendaciones de política pública para ayudar a mejorar la capacidad de la atención primaria.

Seguirán siendo centrales los criterios que caracterizan los estudios de la CNP: evidencia empírica, identificación de buenas prácticas nacionales e internacionales, opinión de la ciudadanía, profesionales y técnicos involucrados. Esperamos aportar propuestas que mejoren la atención primaria y el bienestar de las personas.