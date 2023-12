CAE: discusión inoportuna

SEÑOR DIRECTOR:

Una reforma o reemplazo al CAE es indispensable e ineludible y el proyecto del Ejecutivo debe evaluarse en su mérito. El gobierno asumió el compromiso de presentar una propuesta el 2025 y recientemente el subsecretario de Educación Superior presentó las directrices generales de la iniciativa. Hay bastante consenso en los cambios. Mantener un sistema de ayuda estudiantil: con recursos públicos y sin participación directa de la banca, con pago al egreso, con techos máximos mensuales, contingente al ingreso del deudor, tasa subsidiada y plazos razonables de pago y eventual condonación del saldo de deuda. Una ayuda con regulaciones que aseguren que se devuelven al Estado los préstamos para permitir que futuras generaciones puedan seguir recibiendo el mismo apoyo.

Los comentarios de autoridades de gobierno respecto del CAE han recibido críticas en el Congreso, por considerarse inoportunas en un período electoral al reiterarse que habrá una condonación. Al respecto, es cierto que ha faltado claridad en la materia. Si bien hay un segmento de estudiantes sobreendeudados que merecen -no por gracia sino por un mal diseño del instrumento- el beneficio de la condonación, este grupo no es mayoritario, por lo que no es bueno alentar expectativas de universalizar el beneficio que no se pueden ni se deben cumplir. Con todo, los legisladores que han participado en la discusión presupuestaria, y el propio gobierno, deben tener presente la urgencia de avanzar en esta materia. Dilatar más una definición -con una morosidad de 60% y en alza- tiene enormes costos fiscales.

Carlos Williamson

Clapes UC