Censo 2024: reduzcamos las incertezas

SEÑOR DIRECTOR:

El 9 de marzo comenzó el Censo de Población y Vivienda 2024. La información que provee el censo es de suma importancia para definir y modificar diversas políticas públicas.

El censo busca recoger información de todos los habitantes del país. Sin embargo, al igual que en cualquier proceso muestral, está sujeto a la no respuesta por parte de aquellos que no atienden a los censistas o bien aquellos que, a pesar de atenderlos, no responden a las preguntas realizadas. Esta información faltante sólo contribuye a aumentar la incerteza en la toma de decisiones y por ende a la definición de políticas públicas. De hecho, una de las razones del fracaso del Censo 2012 fue la gran cantidad de respuestas faltantes y cómo estas fueron tratadas (ver informe Comisión Externa Revisora del Censo 2012).

Como ciudadanos debemos contribuir a la toma de decisiones siendo parte activa de este proceso. Convocamos a no hacer caso a los llamados que invitan a no responder el censo. La información recopilada en este proceso está protegida por el secreto estadístico (Ley 17.374) y por lo tanto no podrá ser difundida.

Nuevamente, estamos frente a una oportunidad de tener datos más precisos y relevantes que contribuirán al desarrollo de políticas informadas.

Eduardo Alarcón

Vicepresidente Soc. Chilena de Estadística, Núcleo Milenio MOVI

Felipe Elorrieta López

Secretario Soc. Chilena de Estadística, Director Vinculación con el Medio de la Fac. de Ciencia USACH