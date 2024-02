Columna de Camilo Feres: Piñera, de la demonización a la canonización

Hace 1 hora

08/02/2024 MASIVA PRESENCIA DE ADHERENTES EN LAS CALLES EN VELORIO SEBASTIAN PIÑERA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

De villano a héroe; de demonio a santo, las historias que nos contamos oscilan cual universo Marvel porque sin ello no hay clics, no hay rating, no hay, como diría Castells, infotainment.