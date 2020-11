Columna de Fréderic Martel: Juan Pablo II, el “Papa malo”, su legado en debate

La Nona Ora es una famosa escultura del artista italiano Maurizio Cattelan. Allí aparece el Papa Juan Pablo II, derribado por un meteorito. La controvertida obra muestra al Santo Padre aplastado por los pecados del mundo.

Esta imagen me ha perseguido desde que, esta semana, se han ido acumulando casos contra Juan Pablo II, poniendo en tela de juicio su pontificado y, quizás, su legado.

El lunes por la noche, en TVN24, canal de televisión polaco, un documental de Marcin Gutowski, “Don Stanislao”, despertó una inmensa emoción en el país. Allí se denuncia al asistente personal de Juan Pablo II, Stanislaw Dziwisz, ahora cardenal, por haber contribuido al “encubrimiento” de varios casos de abuso sexual en todo el mundo. Millones de polacos se sintieron indignados por estas revelaciones que muestran el lado oscuro de “su” Papa.

El martes, el arzobispo Luigi Ventura, nuncio en París, fue acusado por seis jóvenes, testigos en la audiencia, de agresión sexual. El fiscal francés ha solicitado una pena de prisión condicional de diez meses en su contra (la sentencia se dictará en diciembre). Al mismo tiempo, nuevamente este martes, el Vaticano publicó el ya famoso informe McCarrick, que lleva el nombre del famoso cardenal estadounidense acusado de abuso sexual de niños y seminaristas. El pontificado de Juan Pablo II se apunta directamente por haber contribuido al laissez faire del cardenal abusivo, y el nombre de Stanislaw Dziwisz se cita 45 veces en este largo informe.

Habiendo sido oficialmente uno de los testigos en el juicio de Ventura en París, habiendo sido ampliamente citado en el documental TVN24, y habiendo descrito el funcionamiento del Vaticano en los casos McCarrick, Karadima (Chile) y Marcial Maciel (México), tuve la impresión de que mi libro Sodoma sobre la homosexualidad en el Vaticano era al final – lamentablemente- confirmado. Creo poder decir que estos distintos casos están relacionados.

En cada uno, los asuntos se remontan, por desgracia, directamente al séquito inmediato de Juan Pablo II. Stanislaw Dziwisz fue, durante varias décadas, su colaborador más cercano. El cardenal Angelo Sodano es fundamental para los nombramientos de Luigi Ventura en Chile y McCarrick en Washington. En todo caso, Dziwisz y Sodano representan los brazos derechos de Juan Pablo II, hoy torcidos.

Durante mucho tiempo, la pareja política formada por Dziwisz y Sodano ha sido denunciada por la prensa, por víctimas de abuso sexual, por indagatorias judiciales y por escritores, incluyéndome a mí, como los “villanos” de la historia del Vaticano durante en las décadas de 1990 y 2000. En decenas de juicios, incluidos los relacionados con los escándalos de Chile, México, Estados Unidos, Irlanda, Francia y Austria, se han citado sus nombres. Otros cercanos a Juan Pablo II, como el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, el cardenal italiano homófilo Agostino Casaroli, el cardenal francés Roger Etchegaray (muy centrado en los jóvenes), y muchos otros también fueron citados por la prensa. El cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, también es criticado en algunos de estos casos, ya que estuvo durante mucho tiempo a cargo, en la Congregación para la Doctrina de la Fe, de casos de abusos sexuales. En cuanto a Mons. Viganó, el nuncio en Estados Unidos, que había denunciado al Papa Francisco y al Cardenal McCarrick, ahora él mismo es acusado de ser “de derecha”, homófilo y responsable del “encubrimiento” estadounidense. ¡El aspersor regado!

El tema de hoy va más allá del de las responsabilidades colectivas o individuales: también lo hace el legado de Juan Pablo II. Es cierto que su entorno fue informado de decenas de casos de abuso sexual y participó en el “encubrimiento” de los escándalos. Hay muchas razones para esto: fluidez con la verdad en nombre de la protección de la institución; ceguera por financiamiento opaco (probado en los casos McCarrick y Marcial Maciel); la lucha ideológica contra el comunismo y la Teología de la liberación (comprobada en los casos de Maciel, Karadima y Lopèz Trujillo); clericalismo y su cultura del secreto (en el corazón del asunto McCarrick); duda recurrente sobre lo que se presentó como meros rumores; corrupción política y financiera generalizada; y, por supuesto, las redes homosexuales tan dominantes en el Vaticano bajo Juan Pablo II.

Pero hay algo peor. Hoy se escuchan voces que piden nada menos que la “descanonización” de Juan Pablo II. En México, Chile, pero también en Estados Unidos y Francia, muchos creen que el “Papa malo” fue cómplice de decenas de casos de abuso sexual infantil.

No sería tan positivo. No hay evidencia, a estas alturas, de que Juan Pablo II fuera consciente del comportamiento de McCarrick, de las perversiones malvadas de Marcial Maciel, de las prostitutas de López Trujillo o de los gustos espantosos de Fernando Karadima. Más bien, el informe McCarrick tiende a salvarlo. Y, personalmente, siempre he pensado que Juan Pablo II estaba enfermo desde los años noventa, que ya no manejaba la actualidad y que pronto perdió el control del Vaticano, abandonado en manos de Sodano y Dziwisz.

Por eso es importante, mientras estos dos cardenales estén vivos, que sean procesados y que se lleve a cabo un juicio en el Vaticano para que tengan la oportunidad de explicar sus silencios, sus negaciones. o su complicidad en decenas de casos de abuso sexual. No quiero decir aquí que sean culpables porque nadie lo sabe. Pero que tengan la oportunidad de hablar y explicarse es la última oportunidad para salvar a Juan Pablo II y evitar que se convierta por mucho tiempo en el “Papa malo”. Si guardan silencio, si se niegan a cooperar en las investigaciones y los casos en curso, corren el riesgo de llevarse consigo a San Juan Pablo II. Que será para siempre aplastado bajo los pecados del mundo. Y perderá su santidad.