Columna de Peter Kornbluh: Henry Kissinger, un obituario desclasificado sobre Chile

Por Peter Kornbluh, director del Proyecto de Documentación sobre Chile en el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington y autor del libro “Pinochet desclasificado: Los archivos secretos de Estados Unidos sobre Chile”.

El 12 de septiembre de 1973, Henry Kissinger convocó un comité especial en la Casa Blanca –el Grupo de Acciones Especiales de Washington– para acelerar la asistencia estadounidense al nuevo régimen militar en Chile. Conocido por su ingenio, Kissinger abrió la reunión con una broma cruel sobre la muerte del presidente constitucional de Chile durante el violento golpe: al presidente Nixon, dijo en broma, “le preocupa que queramos enviar a alguien al funeral de [Salvador] Allende. Dije que no creía que estuviéramos considerando eso”, dijo a sus asistentes. “No, no a menos que quieras ir”, bromeó uno de ellos en respuesta.

Ahora, el mundo se está preparando para el propio funeral de Kissinger. Ya están llegando homenajes al legendario ex asesor de Seguridad Nacional y secretario de Estado, que falleció esta semana a los 100 años. Cuando se celebre su funeral, Kissinger será elogiado como el más grande de los estadistas y el brillante estratega geopolítico cuyas habilidades diplomáticas trajeron la distensión con la Unión Soviética, una apertura de relaciones con China y una paz temporal en Medio Oriente. El blanqueo del lado oscuro de su controvertido legado excluirá cualquier mención de su papel demostrado en la prolongación del conflicto en Vietnam, bombardeando en secreto Camboya y Laos a costa de decenas de miles de vidas inocentes, y su absoluto desprecio por los derechos humanos, que incluían dar luz verde a las masacres en Timor Oriental y en Pakistán, y a la “guerra sucia” de tortura, asesinato y desaparición emprendida por los militares en Argentina.

Kissinger junto al dictador argentino Jorge Rafael Videla.

Y, por supuesto, su papel fundamental en el desenlace de la democracia y el advenimiento de la dictadura en Chile.

A pesar de todos los crímenes contra la humanidad de los que se acusa a Kissinger, Chile siempre será el talón de Aquiles de su verdadero legado. El registro histórico -anteriormente memorandos TOP SECRET, sumarios de reuniones y transcripciones telefónicas que capturaron las propias palabras, argumentos y políticas de Kissinger para la posteridad- no deja dudas de que él fue el principal arquitecto de los esfuerzos estadounidenses para desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende. Consideremos sus actividades incluso antes de que Salvador Allende asumiera el cargo:

** En los días posteriores a la estrecha elección de Allende, según muestran transcripciones telefónicas desclasificadas, Kissinger movilizó a la CIA para estar lista para bloquear su ascenso al palacio de La Moneda. Kissinger hizo a un lado las preocupaciones en el Departamento de Estado de que la intervención encubierta de Estados Unidos quedaría al descubierto.

** Kissinger recibió personalmente al magnate de los medios chileno Agustín Edwards en la Casa Blanca el 15 de septiembre de 1970, organizó un desayuno privado con él a las 8 am y luego lo condujo a la Oficina Oval para una reunión cara a cara con el Presidente de Estados Unidos, Richard Nixon a las 09:15 am.

** Después de que Nixon ordenara a la CIA “hacer gritar a la economía” y fomentar un golpe de Estado en Chile para bloquear la toma de posesión de Allende, la CIA informó directamente a la oficina de Kissinger sobre el progreso de la “Operación FUBELT”. Esa operación encubierta condujo directamente al asesinato, asistido por la CIA, del comandante de las Fuerzas Armadas de Chile, el general René Schneider.

** Mientras el general Schneider agonizaba a causa de los disparos de los golpistas, Kissinger informó a Nixon sobre el fracaso de la operación. “Ha habido un giro para peor, pero no ha desencadenado nada más”, le dijo al presidente. “El siguiente movimiento debería haber sido la toma de posesión del gobierno, pero eso no ha ocurrido”. Kissinger culpó a los militares golpistas de ser “un ramillete bastante incompetente” y de no tomar el poder después de que le dispararan a Schneider.

Después del fracaso de la CIA para impedir que Allende llegara a la presidencia, Kissinger encabezó el esfuerzo para asegurar la continuación de la intervención encubierta de Estados Unidos para desestabilizar al nuevo gobierno chileno. A Kissinger se le ocurrió una novedosa “teoría del dominó” del socialismo electoral. Si Allende tuviera éxito, Chile crearía un “efecto de modelo insidioso” en el que otras naciones, en América Latina y Europa, elegirían libremente a líderes socialistas, le argumentó a Nixon. Por lo tanto, Estados Unidos tuvo que garantizar agresivamente que el experimento de Chile en la vía pacífica hacia el socialismo terminara en un fracaso.

De hecho, Kissinger convenció personalmente al Presidente para que rechazara la posición del Departamento de Estado de que Washington podría establecer un modus vivendi con Allende, y autorizara una intervención clandestina para “intensificar los problemas de Allende de modo que, como mínimo, pueda fracasar o verse obligado a limitar sus objetivos, y como máximo podría crear condiciones en las que el colapso o el derrocamiento podrían ser factibles”, como los temas de conversación de Kissinger le exigían que dijera al Consejo de Seguridad Nacional, tres días después de la toma de posesión de Allende.

Estados Unidos “creó las mejores condiciones posibles”, informó Kissinger a Nixon pocos días después de que Allende fue derrocado, el 11 de septiembre de 1973. “[E]n el período de Eisenhower”, añadió, “seríamos héroes”.

** ** **

La historia dejará constancia de que Kissinger diseñó con éxito una política estadounidense para impedir que Allende consolidara su gobierno electo. Pero una vez que las fuerzas del general Augusto Pinochet tomaron violentamente el poder, como lo demuestran los documentos desclasificados, Kissinger reconfiguró la política estadounidense para ayudar a consolidar una brutal dictadura militar. “Creo que debemos entender nuestra política: que, por muy desagradables que actúen, este gobierno es mejor para nosotros que Allende”, dijo a sus agentes mientras le informaban sobre las atrocidades contra los derechos humanos cometidas en las semanas posteriores al golpe. El apoyo económico, militar y diplomático de Estados Unidos surgió de esta postura de preferencia.

Bombardeo a La Moneda en 1973.

“Puede documentarse que el régimen actual de Chile es militarista, fascista, tiránico y asesino”, argumentaba un memorando del Departamento de Estado en desacuerdo con las políticas de Kissinger de abrazar al régimen. Kissinger hizo a un lado esas realidades. En febrero de 1974, envió al subdirector de la CIA, Vernon Walters, en una misión secreta para reunirse con Pinochet en Santiago y ofrecerle “nuestra amistad y apoyo”, así como asistencia “de manera discreta” por parte de la CIA. En un cable TOP SECRET, Walters informó a Kissinger que Pinochet “estaba muy feliz de escuchar esto” y aprovechó la oportunidad para solicitar el apoyo de la CIA para la nueva policía secreta chilena, la DINA. La CIA accedió a esa petición. Más tarde, en 1974, un equipo de instructores de inteligencia de la CIA pasó varios meses en Chile ayudando a la DINA a convertirse en una fuerza de represión despiadada. El director de la DINA, coronel Manuel Contreras, fue invitado a visitar la sede de la CIA en Langley, Virginia, e incluso estuvo brevemente en la nómina de sueldos de la CIA a mediados de 1975.

Un año después, el propio secretario de Estado Kissinger viajó a Santiago y se reunió con Pinochet. Ignoró el consejo del embajador de Estados Unidos en Chile, así como del subsecretario de Estado para América Latina, de enviar un mensaje directo y duro de presión a Pinochet para que pusiera fin a las violaciones de derechos humanos y regresara a Chile a un gobierno civil. En cambio, en una reunión privada con Pinochet en Santiago en junio de 1976, Kissinger le dijo al dictador chileno: “Mi evaluación es que usted es víctima de todos los grupos de izquierda en todo el mundo y que su mayor pecado fue derrocar a un gobierno que se estaba volviendo comunista”.

“Queremos ayudarlo, no socavarlo”, informó Kissinger al general. “Hiciste un gran servicio a Occidente al derrocar a Allende”.

Si hay un individuo que es el mayor responsable de abusar del derecho de Chile a la autodeterminación, socavar el orden constitucional de Chile y apoyar un régimen de represión degradado y despiadado, la historia señala con el dedo a Henry Kissinger. Su legado quedará manchado para siempre por su abuso inmoral y arrogante del poder estadounidense para cambiar el destino de Chile. Kissinger nunca enfrentó un ajuste de cuentas legal por sus crímenes contra la humanidad. Pero en Chile, el juicio de la historia marca su condena definitiva.