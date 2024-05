Columna de Rosendo Fraga (h): Santiago, Valparaíso y Concepción en un nuevo índice de ciudades globales

Por Rosendo Fraga (h), director de Análisis e Investigación en gormanlee.com

La semana pasada Oxford Economics, una consultora líder en pronósticos globales y análisis cuantitativo para empresas y gobiernos, difundió la primera edición de su Global Cities Index 2024. Se trata de un ranking que evalúa a más de mil ciudades de todo el mundo de acuerdo a cinco categorías generales: Economía, Capital Humano, Calidad de Vida, Medio Ambiente y Gobernanza.

En términos globales, Santiago de Chile ocupa la posición 119°, entre la capital de Arabia Saudita, Riyadh (118°), y Hamilton (120°) en Canadá. Con esta posición, la capital chilena se ubicó entre las mejores ciento veinte ciudades sobre las mil evaluadas. A nivel latinoamericano, Santiago ocupó el primer lugar y a distancia de otras tres capitales de la región: México DF (250°), Buenos Aires (275°) y Lima (283°).

El punto fuerte de Santiago de Chile está en la categoría de Capital Humano, donde alcanzó la posición 27° entre mil ciudades. Con este resultado logró situarse entre Bangkok (26°), la capital de Tailandia, y la ciudad estadounidense de Santa Fe (28°), mientras que en América Latina ostenta un cómodo primer lugar, seguida un poco más atrás por México DF (69°), Bogotá (84°), Sao Paulo (102°) y Lima (114°). La categoría de Capital Humano se compone de seis indicadores: nivel educativo, cantidad de universidades, sedes corporativas, crecimiento poblacional, perfil etario y población nacida en el extranjero. Para Oxford Economics, el capital humano abarca el conocimiento y las habilidades colectivas de la población de una ciudad y es un reflejo de la dinámica entre educación, innovación y demografía en el potencial económico de las áreas metropolitanas. “En la economía basada en el conocimiento de hoy en día, las ciudades que cuentan con una fuerza laboral diversa y altamente calificada y con empresas innovadoras están mejor posicionadas para adaptarse al cambio tecnológico y competir a nivel global”, concluye el reporte. Desde esta perspectiva, las ciudades que lideran la categoría de Capital Humano, como Santiago, constituyen polos de educación e innovación empresarial, lo que las ayuda a atraer poblaciones diversas y altamente educadas.

Más sobre Global Cities Index 2024

Porteños son fotografiados bajo una fina pero persistente lluvia en la plaza Sotomayor, en Valparaíso, el 29 de abril de 2023. Foto: Andrés Piña/Aton Chile

Pero hay otras dos ciudades chilenas que lograron ubicarse entre las mil ciudades globales que evaluó Oxford Economics. Se trata de Valparaíso (311°), que se posicionó globalmente entre Daegu, en Corea del Sur (310°), y Bérgamo, en Italia (312°), y Concepción (322°), que hizo lo propio entre la capital de Turquía, Ankara (321°), y la capital panameña (323°).

En los hechos, Concepción es la ciudad con la mejor calidad de vida de América Latina: ocupó la posición 307°. Ello implica que sus residentes tienen un pasar similar al que existe en la ciudad italiana de Catania (306°) o en Oklahoma (308°). Para Oxford Economics, la calidad de vida encapsula el bienestar y la satisfacción de los residentes de una ciudad, reflejando la intersección de diversos factores socioeconómicos, como habitabilidad y atractivo. Concretamente, esta categoría evalúa la esperanza de vida, el ingreso per cápita, la igualdad de ingresos, valor de alquileres, sitios de recreación y cultura y velocidad de internet. Cabe señalar que, en el contexto latinoamericano, las siguientes dos ciudades con mejor calidad de vida también son chilenas: Valparaíso (323°) y Santiago (330°).

En cuanto a la categoría económica (que mide el tamaño, crecimiento y distribución per cápita del PBI, junto con el empleo, la estabilidad y la diversidad económica), Santiago ocupó la posición 172°, entre Bengaluru (171°), en la India, y la ciudad japonesa de Fukuoka (173°). En el plano regional, con este resultado se ubicó en el tercer lugar después de México DF (85°) y muy cerca de Lima (170°). No obstante, la realidad económica que vive Santiago no parece replicarse en Valparaíso y Concepción, que en esta categoría ocuparon respectivamente las posiciones 531° y 619° a escala global.

Por último, en la categoría ambiental (que pondera la calidad del aire, la intensidad de emisiones, los desastres naturales y las anomalías de temperatura y precipitaciones en estas mil ciudades), Concepción logró colarse entre las cien mejores ciudades: ocupó la posición 98°, entre la ciudad danesa de Aarhus (97°) y Florianópolis (99°), mientras que por estos mismos criterios Santiago y Valparaíso se ubicaron más lejos, en las posiciones 301° y 304°, respectivamente.