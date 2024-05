Columna de Verónica Cabezas: Que el CAE no se lleve a nuestros profesores

La evidencia empírica es clara en demostrar que los profesores son el factor intraescuela que más incide en desarrollar los aprendizajes integrales en los estudiantes. Es por ello que el Plan Nacional Docente presentado por el Ministerio de Educación hace algunos días semanas apunta en la dirección correcta al trabajar en tres ejes claves: dotación, cobertura y atracción a las Pedagogías; el desarrollo profesional de la trayectoria formativa y laboral de los profesores y educadores; y su reconocimiento y bienestar. Sin embargo, nos preocupa que –a pesar de su relevancia para el desarrollo del país y para la infancia –, la atención mediática de este plan ha sido nula.

¿Cuáles son los aspectos centrales que debemos destacar? Sin duda la propuesta en torno a las vocaciones consecutivas –es decir aquellos licenciados o profesionales que descubren tras su egreso la vocación pedagógica–, es una buena noticia. Este ajuste busca potenciar la Beca Vocación de Profesor para este tipo de casos, llegando a un mayor número de talentos (300 becas). También destaca el diseño e implementación de la plataforma Docentes para Chile, que hará más eficiente el levantamiento de oportunidades para profesores y educadores distribuidos a lo largo del territorio, y mejorar eventualmente la distribución, además de permitir una mejor planificación de dotación docente. También valoramos la posibilidad de nuevas formas para aumentar las mentorías que se entregan a profesores noveles. Es inaceptable que menos del 1% estén accediendo a la tutoría del Estado. Abrir las posibilidades a nuevas formas de mentoría, con el apoyo de la tecnología, es un acierto.

A pesar de que las propuestas entregan una mejora a desafíos de implementación de la política pública, hacemos un llamado a darle sentido de urgencia. Son múltiples los desafíos que viven los docentes en el aula, como el exceso de horas extra no remuneradas, la falta de información respecto de las horas no lectivas, el lento ascenso en la carrera docente y el acompañamiento frente a los problemas de bienestar, aspectos que no son recogidos en este plan.

Solo por profundizar algunos de los desafíos existentes, según evidencia que levantamos como Elige Educar en la encuesta Voces Docentes VI (2023), los profesores señalan trabajar, en promedio, 9 horas extra semanales no remuneradas, asunto que afecta especialmente a quienes están en sus primeros años de ejercicio profesional. Otro dato que preocupa –levantado por un estudio sobre percepción social docente que publicaremos en las próximas semanas–, señala que un 64% considera que la cantidad de horas que dedica a su labor docente es inadecuada. Esta realidad tiene directa relación con el uso de horas no lectivas dentro de los establecimientos, que según lo establecido por la Ley de Carrera Docente, corresponde al 25% de las horas asignadas por contrato a un profesor, sin embargo, los docentes declaran que muchas veces están siendo mal utilizadas, mal distribuidas o que existe desconocimiento de su uso.

Además, desde Elige Educar vemos que si bien el plan incluye capacitaciones sobre bienestar, no debe limitarse a ellas. De no hacerse, la separación de acciones de prevención respecto de intervención se convierte en un riesgo al no llegar de forma oportuna al problema. En ese sentido, observamos una mirada aislada del tratamiento del bienestar en este plan, asociada básicamente a la disponibilización de recursos, cuando la evidencia indica que lo más clave es la contención y/o la generación de redes y colaboración, para efectivamente hablar de acompañamiento.

El Plan Nacional Docente es una gran base para la construcción de mejores condiciones para los profesores y educadores de Chile, y tiene la oportunidad de robustecerse. Por lo mismo, esperamos que esta política crezca rápidamente y pueda llegar a la mayor proporción de actuales y futuros docentes cuanto antes.

Por Verónica Cabezas, directora ejecutiva de Elige Educar