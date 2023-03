Complicado financiamiento de cobertura de salud

SEÑOR DIRECTOR:

La ley 21.531 de Fibromialgia y Dolor crónico, no oncológico, recientemente promulgada, es una ley importantísima, debido a la alta frecuencia de estas patologías. Incluye entre otras a las enfermedades raras. Entre ellas figura el síndrome de Ehlers-Danlos, el que incluye 13 tipos, 12 de los cuales son efectivamente enfermedades raras, pero uno, el Ehlers-Danlos Hipermovible (SEDh) es extremadamente frecuente. Muchas de estas personas son poco hiperlaxas, pero al tener un problema del colágeno, pueden tener dolor crónico y lesiones deportivas. Se ha reportado que la fibromialgia constituye entre el 10 y el 20% de las consultas reumatológicas en Chile y que afecta al 4% de la población, en los Estados Unidos.

De ser efectiva mi impresión, la frecuencia de la fibromialgia (FM) sería muchísimo mayor. He estudiado más de 9.000 pacientes con estas enfermedades, en los últimos 22 años, y mis estudios revelan una frecuencia del Ehlers-Danlos Hipermovible (SEDh) del 39% de la población, en Chile. Esta es una cifra muy alta y está demostrando de que se trata de un problema de salud pública, del que muy pocos nos hemos preocupado.

Durante los 30 años en que fui profesor de Reumatología en la University of Denver, yo hice el diagnóstico de fibromialgia todos los días. Ahora después de 20 años dedicado al SEDh, he llegado a la conclusión que estos enfermos son los mismos que yo diagnosticaba como FM. Además, últimamente he tratado enfermos con diagnóstico de FM y les he hecho el Criterio de Brighton, que permite certificar el diagnóstico de SEDh, y todos lo han tenido positivo, lo que certifica que son SEDh. Es sabido que el criterio de la FM, es muy vago, e inespecífico. www.reumatologia-dr-bravo.cl

Va a ser muy difícil, tener los grandes recursos que se necesitan para implementar bien esta tan necesitada ley.

Jaime Bravo Silva

Reumatólogo. Hospital San Juan de Dios