Créditos para educación superior

SEÑOR DIRECTOR:

En 2012 el gobierno del Presidente Piñera bajó la tasa de interés del CAE de un 6% a 2% (en UF), y lo hizo contingente al ingreso: nadie paga más de un 10% de sus ingresos y si no cuenta con trabajo puede solicitar el no pago durante dicho período. ¿Existe espacio de mejora? Por supuesto, se podría reducir la tasa a un 0% en UF, dar beneficios al prepago de la deuda y acortar el plazo máximo de pago a 15 años. Sin embargo, actualmente esta es una política pública que funciona y que ayuda a muchos estudiantes que no tienen gratuidad a acceder a la educación superior. Condonar la deuda del CAE podría eliminar esta opción a futuro. ¿Por qué?

Un primer punto para la banca serían los precios de compra de las carteras de deuda que ofrecería el Estado. Si no se pagan los valores de mercado, se debilitaría el valor del aval del Estado en el futuro. Pero incluso si se pagan precios de mercado por las carteras a condonar, los bancos serán más reticentes en el futuro a dar créditos destinados a la educación superior, porque subiría el riesgo de no pago. Ante la expectativa de nuevos perdonazos por parte del Fisco, muchos decidirán no pagar, lo que subirá el monto de los incobrables y en el margen esta dinámica puede terminar acabando con este mercado. La banca no podrá distinguir entre buenos y malos pagadores, ya que todos tendrán incentivos para no pagar, esperando el perdonazo del Fisco (riesgo moral), que, aunque no llegue, igualmente habrá aumentado el riesgo de incobrables.

El incentivar el no pago de las deudas siempre termina mermando al mercado financiero y con ello las posibilidades de financiamiento a futuro, y no solo de la educación.

Mauricio Villena

Decano Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales