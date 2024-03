“Datos duros sobre las AFP”

SEÑOR DIRECTOR:

En la edición del domingo, el académico S. Valdés publicó una carta por el excesivo cuestionamiento a la exposición del superintendente de Pensiones en el Senado -cuya parte del diagnóstico y sobre todo soluciones está en desacuerdo-, pero presentó datos duros de las AFP que no han sido desmentidos.

La columna del suscrito en un periódico digital que dio origen al tema concuerda con Valdés en que los datos son ciertos, pero la comparación no es óptima, como tampoco lo es la dada por Valdés, quien complejiza la operación de la AFC porque sus prestaciones son decrecientes o compara su comisión con una de las AFP más baratas, convirtiendo esta última de flujo a saldo.

Dicha comparación es antojadiza, puesto que las AFP más baratas administran saldos más bajos, lo que arroja comisiones por saldo más altas. La AFC es un monoperador que debe ganar una licitación por precio para existir; en cambio, la existencia de las AFP está sujeta a requisitos legales como S.A. especiales, donde el precio no está regulado y solo se exige uniformidad para todos sus afiliados. Solo dos AFP de las siete participan del mercado licitado, las cinco restantes lo hacen por precio, rentabilidad y servicio. Aunque no óptima la comparación, el Sr. Valdés debería haber tomado el saldo total del sistema respecto de la comisión de cada AFP por su respectiva cartera para obtener una comisión por saldo promedio del sistema.

La comisión por flujo más barata no necesariamente es la más barata por saldo y no me cabe duda de que el Sr. Valdés lo sabe y entiende a la perfección.

Alejandro Charme

Socio principal Charme Consultores y profesor MPP UDP