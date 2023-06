SEÑOR DIRECTOR:

En relación a la demanda presentada por María de los Ángeles Barros en contra de Hermosilla y Asociados, en la que se hace alusión a mi persona en calidad de testigo, y que se aborda en una reciente nota quisiera señalar lo siguiente:

No he sido testigo de ningún golpe por parte del abogado Juan Pablo Hermosilla hacia Ángeles Barros, como menciona la demandante. Tampoco he sido testigo de golpes del mencionado abogado hacia ninguna persona.

Al leer la demanda me doy cuenta de que se manipula y utiliza mi cargo como directora ejecutiva de Fundación Para la Confianza con la intención de dar sustento y fuerza a la demanda y los objetivos que persigue con ella, lo que considero grave, pues ni yo ni la Fundación hemos participado o respaldado esta demanda.

Espero que el conflicto laboral entre las partes se resuelva de la mejor forma posible y en el más corto plazo.

Valentina Correa Uribe

Directora ejecutiva

Fundación Para la Confianza