Desde donde partir reconstruyendo una reactivación sostenible

Marcos Kulka es Gerente General de Fundación Chile.

La caída mostrada por Chile en el Indice de Competitividad Global que hemos conocido hace algunas semanas, no solo ha causado sorpresa porque el país llegó a su peor posición histórica (44) bajando 19 posiciones en 10 años, sino por el contraste mostrado en lo que a actividad emprendedora se refiere donde Chile se ubicó segundo a nivel mundial, en su etapa inicial.

Pese a la pandemia la actividad del mundo de las startups ha mantenido su ritmo e incluso ha acelerado el desarrollo de soluciones innovadoras de base tecnológica para dar respuesta a los nuevos desafíos.

Es bien sabido que la reputación de Chile en el mapa global se incrementó tras la creación de Start-UP Chile; hoy contamos con el primer unicornio de origen local: Cornershop, que tras la adquisición del 47% restante por parte de Uber terminó valorizada en US$ 3.000 millones lo cual sin duda aumentará nuestra imagen país en el ecosistema. Pero no podemos desconocer el trabajo que han desarrollado tantas otras startups prometedoras como NotCo, Betterfly o algunas que nuestro propio fondo ha invertido como Zippedi, Instacrops, Agrourbana, Simpliroute, Webdox, Wheel The World, TMining y Poliglota, entre otras.

Por un momento cambiemos la percepción selectiva de los malos resultados del ranking y veamos la tremenda oportunidad, donde sí nos hemos destacado, en no sólo el semillero de startups en temas de futuro, sino en lo que las empresas más consolidadas pueden aprender de esta virtud emprendedora.

La experiencia de Fundación Chile en Innovación Abierta, que canalizamos a través de dos plataformas; Expande y ChileGlobal Ventures, nos ha permitido observar lo virtuoso del trabajo entre grandes corporaciones y start ups, donde más que competidores, se logra un punto de encuentro crítico que combina el entendimiento de los desafíos de estas grandes compañías con la creatividad y flexibilidad de las soluciones generadas por las start ups. Así, hemos visto que los emprendimientos dinámicos no son competencia exclusiva de los fondos de capital de riesgo, sino que se han transformado en un vehículo que facilita que grandes corporaciones logren capturar de forma rápida el valor de las nuevas tecnologías. Esto puede ser a través de inversión o de otro tipo de vinculaciones que les permita no solo una buena rentabilidad financiera sino la conexión directa con un entorno dinámico, creativo e innovador como es el mundo de las start ups. Por esta razón, no subestimemos este segundo lugar en el ranking, ya que augura respuestas de futuro, generación de empleos de calidad y conexión inmediata de las grandes corporaciones a posibles preguntas que hasta ahora a través de los mecanismos tradicionales no han encontrado soluciones.

Esta vinculación corporación-startup, también llamada corporate venturing, que en los países de la lista FORTUNE 100 tiene un nivel de adopción de 75%, contrasta con lo que sucede en nuestra región donde el nivel de adopción promedio es de solo un 16%, por lo que las oportunidades de crecimiento son enormes. La actividad se ha concentrado hasta ahora en 7 ciudades entre las que se encuentran Santiago, Sao Paulo (Brasil), Ciudad de México (México), Bógota y Medellín (Colombia), Buenos Aires (Argentina) y Lima (Perú) donde la mayoría de las compañías se ha comprometido con startups que están en el sector de los servicios financieros, tecnologías de la información, consultoría y telecomunicaciones.

La innovación abierta, la colaboración y las respuestas sistémicas entre el mundo privado y los emprendedores, se presentan, así como elemento clave para la reactivación sostenible y la generación de empleos siendo una herramienta altamente eficiente para impulsar la productividad y competitividad de las empresas. No seamos complacientes con la significativa baja en el ranking global de competitividad, pero no seamos miopes al momento de decidir desde donde partir reconstruyendo una reactivación sostenible y de futuro.