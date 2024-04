SEÑOR DIRECTOR:

En las últimas semanas fuimos testigos del debate en el TC respecto a la constitucionalidad de la educación no sexista en los establecimientos reconocidos por el Estado a propósito de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, aprobada tras siete años de trámite bajo tres gobiernos de distinto signo. Sus opositores argüían que atentaba contra la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijas/os. Quienes defendíamos su constitucionalidad, en cambio, argumentábamos que promover una educación que no discrimina a las personas según sexo y que educa en igualdad y respeto no solo no inhibe la libertad de enseñanza, sino que la favorece al no encasillar a niñas y niños en estereotipos.

Esto es un importante avance hacia la prevención de la violencia contra mujeres y niñas. La evidencia muestra que educar en igualdad, a través de una educación libre de sexismo, es una de las maneras más efectivas de alcanzar ese propósito y trabajaremos el reglamento de aplicación junto a Mineduc en un espíritu pluralista y respetuoso.

Agradezco a quienes apoyaron su constitucionalidad ante el TC: senadoras/es y diputados/as a través de un “Téngase presente”, a la academia, a las organizaciones internacionales, organizaciones de mujeres y derechos humanos, de religiosas y centros de estudios, a través de la presentación de amicus curiae o de asistencia a audiencias públicas, y a la destacada abogada Verónica Undurraga. Hoy estamos, al fin, ad portas de promulgar la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres, necesaria y urgente para nuestro país.

Antonia Orellana

Ministra de la Mujer y de Equidad de Género