El fracaso penal

SEÑOR DIRECTOR:

Cada día que pasa pareciera que la idea de militarizar parte de la lucha contra la delincuencia va ganando terreno, como si fuese una solución mágica, siendo que países latinoamericanos que han utilizado sus ejércitos contra la criminalidad tienen peores estadísticas que las nuestras. Más allá de la muestra empírica, cuando se utiliza el contingente militar para estas funciones es porque se ha fracasado desde el punto de vista civil, que es donde instituciones como Carabineros, PDI, Gendarmería, Ministerio Público, Defensoría y los juzgados ejercen sus labores.

Quizás el funcionario de a pie no sea el responsable y es lo más probable, sino que los superiores en cada institución son quienes no supieron lidiar con los problemas de una sociedad moderna y no eran los profesionales más aptos o quizás, los más éticos en su ejercicio.

Si quieren dar luz verde a utilizar personal militar, primero deben aceptar que lo están haciendo porque las demás entidades fracasaron y, mientras estas son saneadas, se necesita este apoyo que tampoco es experto en orden público, sino que finalmente, es lo que hay.

Carlos Muñoz Lecerf

Abogado, contador y docente