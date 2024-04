El vidalazo

SEÑOR DIRECTOR:

Se equivoca el presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, tras afirmar que hace campaña por sus candidatos en sus “tiempos libres”. Es oportuno recordarle que no tiene un contrato de trabajo, por lo que su actitud raya en la ilegalidad, ya que no se puede determinar que tenga ciertas horas o días libre para poder hacerlo. Él tiene la representación de TVN, y uno de los fines del canal público es representar el pluralismo, porque así lo señala la ley. Por lo que no debiese participar en política contingente.

Además, tras los últimos reportes de Televisión Nacional, correspondientes al 2023 con una pérdida de $2.019 millones (más de US$2 millones), Vidal debiese estar enfocado en su labor por ayudar a que TVN salga de los últimos lugares de audiencia. Por lo mismo, es improcedente y desafortunado que admita abiertamente que en su tiempo libre hace campaña por los candidatos de izquierda de cara a las municipales.

Gustavo Benavente

Diputado e integrante comisión de Cultura de la Cámara