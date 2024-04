Enade: Hablar es gratis

SEÑOR DIRECTOR:

En economía sabemos, gracias a la teoría de juegos, que para que un compromiso sea creíble, debe ser muy difícil de revertir, es decir, no cumplirlo debe de ser muy costoso para quien promete. Es por esto que un discurso lleno de promesas, pero donde su emisor no es doliente ni le resulta costoso no cumplirlo, no es creíble ni confiable. Así, hay que ser escéptico a los discursos que no adoptan compromisos creíbles: hablar es gratis.

Lamentablemente la Enade fue fértil en promesas y metas, y escasa en compromisos creíbles.

Es positivo que se hable de crecimiento económico e importante fijarse la meta de crecer “a un ritmo superior al de años precedentes (1,9%)”. Sin embargo, no se comprometieron medidas concretas para, por ejemplo, reactivar la inversión, sin la cual es difícil mejorar los prospectos de crecimiento futuro. La formación bruta de capital fijo (FBCF) cayó -1.1% en 2023 y el IPoM de marzo dice que volverá a caer en 2024 en -2,0%. Con un pacto fiscal con 78 medidas, algunas procrecimiento y otras con un énfasis recaudatorio, no es claro el efecto neto en el crecimiento.

Un compromiso creíble podría ser que el gobierno presente inicialmente un proyecto de ley de incentivos a la inversión privada, donde se plantee, entre otros, una disminución de la tasa de impuesto corporativo, llevándola de su actual 27% a un 25%, para acercarnos a la mediana de los países OCDE (23%). Esto tendría un efecto positivo sobre la inversión de alrededor de 0,2 puntos del PIB en el corto plazo y de 0,48 en el largo plazo. Esta agenda daría mayor credibilidad al discurso procrecimiento y sería el punto de partida para un verdadero pacto fiscal.

Mauricio Villena

Decano de la Facultad de Administración y Economía, Universidad Diego Portales