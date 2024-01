Falla de San Ramón: conocimiento científico vs. desinformación

SEÑOR DIRECTOR:

Un reportaje publicado por este medio señala que no hay evidencia de manifestación superficial de la Falla San Ramón y que no constituye un peligro para la ciudad de Santiago; esta información es falsa y cuestionable.

Evidencias de manifestación superficial, subsuperficial y de ruptura en superficie, han sido publicadas en prestigiosas revistas científicas internacionales (Armijo et al., Tectonics, 2010; Díaz et al., Solid Earth, 2014; Vargas et al., Geology, 2014; Yáñez et al., Andean Geology, 2015; Yáñez et al., Tectonics, 2020), así como también evidencias de sismicidad asociada a esta falla (Pérez et al., Natural Hazards, 2014; Estay et al., Natural Hazards Earth System Science, 2016; Ammirati et al., Bulletin of the Seismological Society of America, 2019; Ammirati et al., Journal of Geophysical Research Solid Earth, 2022). Evidencias y discusión sobre el riesgo de la Falla San Ramón han sido publicadas en prestigiosas revistas y medios (Easton et al., Revista de Urbanismo, 2018; Hussain et al., Natural Hazards Earth System Science, 2020; Inzulza et al., Revista Urbano, 2021; Inzulza et al., Revista de Geografía Norte Grande, 2022; Easton et al., Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Universidad de Chile, 2022). En particular, en el mencionado reportaje se señala que no habría evidencia de gravimetría, cuando trabajos recientes y con mayores antecedentes que lo señalado, han estudiado y asociado este mismo tipo de resultados a la manifestación subsuperficial de esta falla (Yáñez et al., 2015; 2020).

Se puede discutir la magnitud máxima del sismo posible, incluso qué tan rápido está acumulando esfuerzo tectónico, pero la evidencia científica es cada vez más contundente en señalar que la Falla San Ramón es una falla activa que representa un peligro para Santiago y la Región Metropolitana.

Gabriel Easton Vargas

Profesor titular

Departamento de Geología

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Universidad de Chile

N. de la R.:

La nota se realizó en base a lo señalado por el sismólogo y geofísico Luis Donoso y a una investigación publicada en el Instituto Panaméricano de Geografía e Historia.