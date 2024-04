Fiscalización reprobada

SEÑOR DIRECTOR:

Mientras se discute el proyecto de ley que otorgará mayores facultades al SII para enfrentar la evasión y elusión tributaria, nos enteramos por medio de la Contraloría General de la República que el SII no cumplió con sus propias obligaciones.

Según el informe de Contraloría -el SII, esta vez en el banquillo de los fiscalizados- no procedió a liquidar impuestos adeudados por aproximadamente $1.020 millones al prescribir las acciones civiles. Además, no persiguió responsabilidades pecuniarias de los responsables ni lo informó al CDE, pese al evidente daño a las arcas fiscales. Se es más riguroso con los contribuyentes, quienes suelen cometer errores por desconocimiento de las normas, que con funcionarios que no cumplieron su deber.

La guinda de la torta es el pago de horas extras por $620 millones sin el debido respaldo. ¿Para esto se busca seguir aumentando impuestos en la reforma tributaria que presentará el gobierno? Este es uno de los tantos ejemplos del porqué antes de seguir cargándoles la mano a los contribuyentes se debe realizar un mejor uso de los recursos públicos ya disponibles.

Francisco Alcaíno Madrid

Abogado