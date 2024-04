Golpes e insultos, ¿libertad de expresión?

SEÑOR DIRECTOR

El miércoles recién pasado, en la Casa Central de la UC recibimos a José Antonio Kast. Fuimos más de 200 jóvenes los que escuchamos las ideas de la libertad y la importancia del servicio público. ¿Qué más sucedió? Miembros de la izquierda universitaria se colocaron con un lienzo a las afueras de la sala en lo que ellos decían “era su derecho de expresión”.

Lo que realmente paso fue que trataron en reiteradas veces entrar a la fuerza, golpearon las puertas, gritaron insultos y garabatos e incluso ladraron.

Lo que ocurrió no fue libertad de expresión, fue un acto de violencia. No fue libertad de expresión, fue irrespetuoso. No fue libertad de expresión, porque sinceramente no tengo palabras para describir lo que la izquierda universitaria entiende por “manifestación pacífica”.

Somos jóvenes haciendo política universitaria y trabajando por la democracia en nuestra casa de estudios, y como Movimiento Gremial siempre hemos tenido un compromiso con la libertad de expresión, seremos los primeros y los últimos en defenderla. Pero hay un sector, que al parecer, está dispuesto a todo para que personas que pensamos diferente no podamos expresarnos.

Sofía Pumpin

Presidenta Movimiento Gremial UC