Hagamos de 2024 el año de la asistencia

SEÑOR DIRECTOR:

El Ministerio de Educación lanzó la campaña “Volvamos a Clases, que nadie falte” en la Plaza de la Ciudadanía, instando a toda la población a comprometerse con el retorno a clases.

En Fundación Educacional Presente valoramos enormemente la fuerza y claridad de las señales que el Mineduc está dando respecto de la importancia de la asistencia. Está claro que esta campaña ha sido preparada de manera anticipada y planificada, y considera acciones para que no falte nadie.

Lamentablemente, no en todo Chile será así. La resistencia que está poniendo el Colegio de Profesores en Atacama atenta directamente con los derechos de niños, niñas y jóvenes.

Sabemos que aún quedan mejoras por hacer en algunos establecimientos, los que sin duda alguna deben realizarse con prontitud, pero si lo que realmente nos preocupan son los y las estudiantes y su futuro, oponerse a iniciar el año escolar no es una medida coherente.

La educación no se protege a través del chantaje. A los niños y niños no se les protege con paros. La comunidad de Atacama ya no puede esperar más.

Resolvamos las cosas como adultos y dejemos de usar a los niños, niñas y jóvenes para ganar la discusión.

Rebeca Molina L.

Directora ejecutiva Fundación Educacional Presente