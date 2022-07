Informe de deudores del CAE

SEÑOR DIRECTOR:

El 19 de julio, el Ministerio de Educación presentó los resultados del estudio “Primer Informe Crédito con Aval del Estado: Características de la población deudora e impactos”. Sobre ellos fuimos consultados por este medio para expresar nuestra opinión, la cual se publicó en la nota titulada “Las cuatro grandes contradicciones que dejó el primer informe del Mineduc sobre el CAE”.

Nos parece importante detallar aspectos que no fueron contemplados en la nota y que son igualmente parte de nuestra opinión:

a) Pese a sus limitaciones metodológicas, el citado informe avanza en el camino correcto y entrega información necesaria para desarrollar políticas responsables de financiamiento de la educación superior;

b) Los hallazgos permiten identificar los efectos de una política de financiamiento irresponsable en tanto se otorgaba crédito en un sistema altamente diversificado e irregular, por lo cual, no es extraño observar tasas de retorno más bien bajas, considerando que parte importante de los deudores provienen mayoritariamente de instituciones de educación superior de baja acreditación;

c) Sumado a lo anterior, debe considerarse que los resultados reflejan las diferencias socioeconómicas y de género de nuestra sociedad, así como las condiciones de inserción profesional en el mercado laboral. La educación superior no puede sino reproducir las desigualdades de la sociedad en que forma parte de manera quizá hoy menos explícita (en un contexto de masificación de la matrícula) pero igualmente extendida, por ejemplo, en la calidad de la formación, el prestigio de la institución, redes formales e informales articuladas durante los estudios, etc;

d) Finalmente, resulta esencial la apertura de las bases estadísticas para la realización de estudios comparados por parte de la comunidad de investigadores en educación superior, atendiendo a posibles diferencias entre área de conocimiento, beneficios estudiantiles, región, entre otros.

Beatriz Rahmer

Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios, Universidad de Chile

Julio Labraña

Centro de Políticas Comparadas de Educación, Universidad Diego Portales