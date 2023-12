La Constitución paralizante

SEÑOR DIRECTOR:

La propuesta de nueva Constitución restringe la potestad reglamentaria del Ejecutivo, con lo que varios procesos administrativos que afectan derechos fundamentales solo podrán ser materia de ley. Eso dificultará realizar cambios al funcionamiento del Estado -como por ejemplo regulaciones de las superintendencias o la CMF, o modificaciones a la misma Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones-, complejizará su ajuste y su actualización requerirá de una larga tramitación, ya que en principio deberían someterse a la dinámica parlamentaria.

Como exsubsecretario de Justicia y abogado, tengo la convicción que eso implicará que la modernización del Estado en muchos ámbitos se congele.

Algunos podrán decir que es un detalle dentro del conjunto de cambios, y que en teoría se mantiene el Modelo de Dominio Máximo Legal, pero las restricciones que se imponen limitan las posibilidades que, por ejemplo, procedimientos sancionatorios sean regulados por reglamento.

La experiencia constitucional chilena da cuenta que algunas pequeñas modificaciones constitucionales sustantivas se convierten en cambios copernicanos. Un ejemplo importante es la incorporación del artículo 5º inciso segundo del actual texto constitucional producto de la reforma de 1989. Ese ajuste permitió incorporar al derecho interno un robusto bloque de derechos fundamentales consagrados en tratados internacionales, y dar un vuelco a nuestra mirada constitucional y la jurisprudencia nacional.

Pues bien, el cambio propuesto va a atar de manos a un Ejecutivo que, en un régimen presidencial como el nuestro, requiere flexibilidad para gestionar y actuar. Las consecuencias pueden ser graves: una cantidad elevada de reglamentos o circulares podrían ser reclamados o derogados, y su modificación, eventualmente necesaria, podría dificultarse.

Voté rechazo en el plebiscito anterior, no soy oficialista, pero este gran detalle me lleva a no aprobar la propuesta constitucional. Chile necesita un Estado moderno y flexible, y esto no lo permite.

Jorge Frei Toledo