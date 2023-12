Lecciones del plebiscito

SEÑOR DIRECTOR:

Las elecciones del domingo dejaron cuatro mensajes claros: el cierre del largo proceso constitucional, el cansancio de los ciudadanos con este tema, la urgencia de que el país se enfoque en las prioridades reales de las personas y la necesidad imperiosa de buscar acuerdos -y salir de las trincheras- para alcanzarlos.

Pero en estas conclusiones falta un elemento. Para alcanzar acuerdos se necesita disposición genuina a hacerlo y reparar en aspectos tan esenciales como el correcto uso del lenguaje. La semana pasada fuimos testigos del mayor fraude tributario de la historia de Chile y de cómo se mencionaba que sus autores provenían de una red criminal empresarial. ¡Cuidemos el lenguaje! Se trataba de delincuentes escondidos detrás de un RUT. Los empresarios pagan sus impuestos, crean valor y contribuyen al país. Si queremos que Chile se una y avance, seamos pulcros. No dividamos. No generemos realidades que no son y que solo terminan polarizando -injustamente- más a nuestro país.

Arturo Palma Matetic

Presidente de la Asociación de Empresas Familiares