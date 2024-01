Listas de espera en jardines infantiles

SEÑOR DIRECTOR:

El reportaje “El origen de las salas vacías en la educación parvularia”, publicado en su medio el último fin de semana, pone sobre la mesa un tema urgente: menos de la mitad de las niñas y niños menores de seis años asiste a un establecimiento educacional. Una situación muy compleja tanto para la niñez como para el desarrollo de la sociedad, considerando que toda la evidencia muestra que en esta etapa se instalan cimientos para el desarrollo cognitivo y socioafectivo que resultan determinantes para la vida adulta. Si bien el artículo detalla algunas posibles razones, hay una que no es mencionada y que desde Observatorio Niñez de Fundación Colunga hemos detectado: la gran cantidad de niñas y niños entre 0 y 5 años en lista de espera por un cupo para entrar al jardín infantil.

Según el Sistema de Monitoreo, Derivación y Registro de Chile Crece Contigo (SDRM), de las cerca de 700 mil niñas y niños entre 0 y 5 años que no están matriculados en educación parvularia, un tercio de ellos (233.000) ha solicitado la gestión de un cupo de sala cuna. Más grave aún: dentro de este grupo que desea que sus hijos tengan la oportunidad de educación parvularia, la mitad (116 mil) no ha recibido la gestión oportuna de esta solicitud: si bien han hecho saber esta necesidad en el control de niño sano, donde el deber es derivar esta alerta a algún asistente social para tramitar la ubicación de la niña o niño en un jardín, no han recibido respuesta.

La situación es urgente y las señales son preocupantes, porque mientras estas proyecciones permiten estimar que en Chile existe una brecha de cobertura de aproximadamente 225.647 plazas, el presupuesto aprobado para 2024 no consideró ningún esfuerzo para reducir esta brecha. Incluso se redujo la partida presupuestaria. Sería interesante saber si los tomadores de decisiones tienen conciencia de este problema y cómo pretenden darle solución.

Arturo Celedón

Director Ejecutivo

Fundación Colunga