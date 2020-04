Lo que devela la pandemia

SEÑOR DIRECTOR

Sin duda el momento que estamos viviendo a nivel mundial encierra muchísimas problemáticas e interrogantes para nosotros y nuestras instituciones. Todo lo que devela este flagelo ha dado cuenta de muchas carencias y debilidades que tenemos como nación y no solo se refieren a la dura situación de injusticias sociales, ya que si bien es cierto el virus no discrimina socialmente, si lo hace el sistema de atención de salud como en todas las enfermedades graves. Pero, junto con ello, ha dejado al descubierto lo frágil y expuestos que estamos como país. La mayoría de los insumos necesarios para hacer frente a esta pandemia son importados, la tecnología necesaria para cubrir nuestras necesidades no la elaboramos en Chile, el personal capacitado es reducido.

Por ello, nuestras instituciones de educación superior y laboratorios del país, han dispuesto su infraestructura y capacidades para cubrir en parte estas necesidades. Sin embargo y, de manera urgente, Chile deberá planificar y orientar mejor sus fuerzas, debemos ser capaces de cubrir por lo menos nuestras necesidades locales, generar recursos para la innovación y el avance tecnológico, lo que desde hace ya bastante tiempo se ha estado señalando en la discusión pública. Muchos son los desafíos sociales, culturales, tecnológicos, educativos, pero si no son parte de una agenda seria y responsable, mirando nuestra realidad a los ojos, situaciones como las actuales volverán a ser vividas y sufridas. Una cosa es la pandemia misma y la otra es no tener como enfrentarla de manera adecuada.

Diego Durán Jara

Rector Universidad Católica del Maule