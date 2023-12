Mejor gasto público: Técnica, aspiración y voluntad

SEÑOR DIRECTOR:

Un reciente informe de la OCDE señaló que los ahorros potenciales del gasto público en Chile son entre 0,4% y 0,5% (0,11% y 0,13% del PIB). ¿De verdad le podemos decir a los chilenos que de cada $100 que aportan, la mitad de 1 peso se puede mejorar su eficiencia? Por ejemplo, ¿qué ocurriría si el país se embarca en una profunda revisión del gasto en empleo público, con un buen diagnóstico técnico, definiendo una aspiración y aunando las voluntades políticas?

Algunos insumos técnicos serían: (i) En remuneraciones se gastan al año US$ 16,7 mil millones distribuidos en 450 mil funcionarios (en el resto del Estado no sabemos cuántos funcionarios trabajan). (ii) En los últimos 10 años, el número de funcionarios públicos por cada mil habitantes aumentó en un 33%, equivalente a 140 mil funcionarios con un costo hoy de 1,5% del PIB. Pero este aumento, no se vio reflejado en la satisfacción ciudadana, tal como lo muestra la encuesta Gallup, donde en educación y salud estamos en los últimos lugares OCDE. (iii) Un empleado del sector público gana un 20% más que uno del sector privado con similares características observables (A. Fuentes y R. Vergara, 2019). El “premio salarial” por trabajar en el Estado le significa un costo anual al Fisco de 1% del PIB o US$ 3.500 millones.

Para motivar la alicaída aspiración de algunos sectores, miremos la experiencia del Reino Unido. El año 2010, el resultado de la revisión de gasto arrojó un set de medidas, como contener salarios y ajustar la dotación con un horizonte de 4-5 años. Con el respaldo político, los salarios se congelaron por los dos primeros años y luego se reajustaron nominalmente un 1% anual. En materia de dotación, se congelaron contrataciones no estratégicas, se reconvirtieron trabajos y otros se digitalizaron, acelerando la modernización del Estado. Las medidas combinadas de contención de salarios, reconversión y ajuste de dotación permitieron un ahorro en la nómina salarial de 1,7% del PIB al cabo de cinco años.

Tal como nos muestra el caso del Reino Unido, cuando la triada de “la técnica, la aspiración y la voluntad política” se unen, podemos decirles a los chilenos que de cada 100 pesos que aportan se puede hacer un esfuerzo en eficiencia superior a la mitad de 1 peso (0,13% el PIB). Y tener un servicio civil más moderno y justo al servicio de la ciudadanía.

Matías Acevedo F.

Ex director de Presupuestos